Suzanne Glas vertrekt naar Van Olst Horses

Nadat Benjamin Maljaars in november vertrok bij Van Olst Horses, is Suzanne Glas daar sinds begin december werkzaam. Voorheen heeft de amazone jarenlang bij Dressuurstal van Baalen getraind en gewerkt, maar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging. Tijdens de hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch zal zij één van hun hengsten voorstellen.

Volgende stap

‘Sinds mijn pony-tijd leste en de amazone bij Dressuurstal van Baalen. Ik vond dat het inmiddels wel tijd werd om mijn kennis te verbreden en meer ervaring op te doen,’ vertelt Suzanne Glas. Bij Van Baalen was de amazone vooral succesvol met de jonge hengst Habibi DVB. Onder Glas kreeg de zoon van Don Schufro en Davina DVB maar liefst 86 punten tijdens de halve finale van de Pavo Cup en wonnen ze de Subli Cup in Almelo met 84 punten.

Van Olst kwam eigenlijk zomaar op mijn pad en het klikte meteen heel goed!’ zegt de amazone enthousiast. ‘Ik rijd hier veel jonge paarden, de meesten worden dit jaar vier of vijf. Zo ben ik heel de dag lekker aan het rijden en de paarden aan het opleiden! Daarnaast heb ik ook nog mijn Lichte Tour-merrie Soraya, daar start ik nu Young Riders mee.’

Inspire

Eén van de kansen die Glas heeft gekregen van Van Olst is het rijden van de KWPN-goedgekeurde hengst Inspire. Deze zal de amazone voorstellen op de KWPN hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch. ‘Het is voor mij de eerste keer dat ik op de hengstenkeuring rijd en ik heb er echt heel veel zin in!’ zegt Glas. ‘Daar droom je toch wel van, normaal gesproken ga je er alleen heen om te kijken en nu mag ik er mee rijden.’

Over Inspire zelf is de amazone ook erg positief: ‘Ik vind het echt een hele leuke hengst. Het is echt een heel werkwillig paard, met ongelofelijk veel balans en hij kan al fijn schakelen. Ook in de omgang is het een super lief paard, maar hij staat wel zijn mannetje en altijd is aanwezig,’ lacht ze. ‘Ik ben Van Olst heel dankbaar dat ik zulke leuke, fijne paarden mag rijden hier en dat ik Anne kan trainen, ik zie een toekomst vol kansen!’

Bron: Timo Martis voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronvermelding is niet toegestaan

Foto: Timo Martis