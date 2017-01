‘Superhorse’ Aston Martin NL uit de sport

Christa Larmoyeur liet zojuist op haar facebook pagina weten dat haar Grand Prix-paard Aston Martin NL een ongeluk heeft gehad in de stal. De grote vosruin heeft zich daarbij zo erg geblesseerd dat er geen hoop meer voor hem is.

‘Heb net te horen gekregen dat Aston nooit meer in de sport terugkomt. Mijn super atleet, maar vooral grote vriend heeft zichzelf in de stal een dusdanig ernstige peesblessure bezorgd dat er geen hoop meer is. Ze laten vandaag nog weten of hij mogelijk nog wel pijnvrij in de wei zou kunnen lopen, de rest van zijn leven. Daar zou ik alles voor over hebben dus laten we daar dan maar voor duimen. We hebben veel overwonnen met zijn tweeën, maar dit gaat ons niet lukken… Even geen woorden meer voor dit alles…’, schrijft de amazone uit Winschoten.

Oogoperatie

De toekomst leek rooskleurig voor de grote vosruin van Uphill. Hij had in april zijn comeback gemaakt na twee oogoperaties in oktober het jaar daarvoor. Na een ongeluk had Aston Martin NL een scherp voorwerp in zijn oog gekregen en moest het oog worden verwijderd.

In de subtop wedstrijd van Almelo kwam de combinatie op een geweldige derde plek terecht in de Grand Prix. ‘Het voelde als een eerste plek’, aldus de amazone destijds.

Facebook Christa Larmoyeur/ Hoefslag

Foto’s: DigiShots