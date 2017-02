Subtop: Winnend debuut Mischa Koot

In Oosteind stonden gisteren een paar nieuwe combinaties op de startlijst, die ook nog eens goede scores wisten te noteren. Een daarvan was Mischa Koot met haar paard Don Quichot (v. United), die beide proeven tijdens hun debuut wisten te winnen. De scores kwamen uit op 67,50% en 68,57%.

‘Paardenpapa’ Jo Willems

Mischa Koot vertelt enthousiast: ‘Het is lang geleden dat ik op wedstrijd ben geweest dus het was eigenlijk best spannend. Ik heb Don Quichot nu 2,5 jaar en ik heb hem wel een tijd geleden in het Z gestart maar door zijn hoogte, hij meet 1.82m, hebben we ruim de tijd met hem genomen. De eerste proef was ik zelf iets afwachtend en wilde ik hem ook graag vertrouwen geven aangezien hij nog zo weinig ervaring heeft. In de tweede proef heb ik er op advies van mijn trainer Jo Willems meer aan gereden en ging de score ook nog iets omhoog. Ik was ontzettend blij dat Jo Willems er bij was vandaag. Voor mij is Jo toch echt een beetje mijn ‘paardenpapa’.

Hij kan mij laten groeien en weet mij enorm te motiveren. Ik les vanaf mijn tiende jaar bij Jo dus het is ontzettend vertrouwd en dan is het ontzettend fijn als hij er vandaag dan ook weer bij is. Don Quichot is een heel fijn paard dat ik samen met mijn moeder gekocht heb bij Pim Koudijs. Het is de bedoeling dat we de komende tijd regelmatig op concours gaan in het ZZ zwaar zodat hij rustig vertrouwen op kan doen. De proeven in het ZZ zwaar zijn nog lastig genoeg wat mij betreft en tegen de tijd dat ik het gevoel heb dat hij vertrouwen genoeg heeft, maken we wel een keer de overstap naar de Lichte Tour.’

ZZ-Z: Monique Te Lindert

Ook in de eerste groep ZZ zwaar was de overwinning tweemaal voor dezelfde amazone. Monique Te Lindert-Molegraaf met haar expressieve Tc Britch Empire (v. Beltoni) was in beide proeven de concurrentie ruim de baas. Zowel in de eerste, als in de tweede proef, wisten zij exact dezelfde score van 65,93% te noteren. In de eerste proef was de tweede plaats met 61,43% voor Charlotte van Houtert met Busted (v. Democraat). In de tweede proef was deze tweede plaats voor Kiki Donze met haar paard Ephi’s Dario (v. Tango). Zij ontvingen voor hun proef een percentage van 62,71%.

LT: Laurie Vervoort

Laurie Vervoort was vandaag de winnaar in de Prix St. Georges. Met haar nakomeling van Tuschinki, Chester, wonnen zij de rubriek met 65,13%. Peter de Boer en Expresso VZH (v. Zardando) reden naar een tweede plaats met een score van 64,54%. Voor het witte lint mocht Natalie Poppe naar voren komen. Met haar Vienna (v. Parcival) reed zij naar een percentage van 64,28%.

In de Intermediaire I rubriek stonden uiteindelijk twee namen op de startlijst. Met een score van 62,30% was de winst voor Fleur Aarsse met Zomerdam’s Agusta (v. Sandreo).

ZT-debuut Bojengel

In een grote rubriek Zware Tour was Kim van der Velden met haar Winner (v. San Remo) uiteindelijk de beste. Deze combinatie behaalde een mooie score van 68,45%. Reikhalzend werd uitgekeken naar het debuut van Bojengel (v. Uptown) onder Tommie Visser. Met 67,57% in de Intermediaire II en een bijbehorende tweede plaats kan dit debuut als geslaagd bestempeld worden. Het witte lint was met 67,15% voor Janneke van Riet met Ziroco (v. San Remo).

Bij de Junioren ging de overwinning naar een Italiaanse amazone die traint en woont in Nederland. Alice Campanella behaalde met haar paard Sylvester (v. Balzflug) een percentage van 64,53%. Celeste Weima en Zambrano (v. Future) werden tweede met een score van 63,38%.

Elizabeth Penterman voor Hoefslag

Foto: Remco Veurink