Subtop: Wedda niet te evenaren in ZZ-Zwaar

Myrthe Wedda reed vandaag zeer overtuigend naar de overwinning in het ZZ-Zwaar tijdens een Subtopwedstrijd in Utrecht. Met Diamond Geezer (v. Diamond Hit) noteerde ze een score van bijna 67%. In de Prix st. George liet Esmee van Gijtenbeek wederom zien dat haar Enton (v. Wynton) in goede vorm verkeerd. Met 65,20% eiste ze het oranje lint op.

Begin december liet Myrthe in Beuningen ook al een goed indruk achter door twee proeven ruimschoots op haar naam te schrijven. Vandaag reed de voormalig internationaal Juniore een nette proef die wederom het oranje lint opleverde. ‘Al vanaf het moment dat ik opstapte, voelde hij goed aan. Diamond was lekker actief en ook meteen al in de galop. Daar kan hij zich in eerste instantie nog wel eens inhouden. Mijn doel was om vandaag de pirouettes kleiner te springen en series meer aan mijn hulpen te rijden. Dit ging goed en daar was ik al erg blij mee. Het lukt ook al steeds meer om hem gedragen door de proef te laten lopen, maar daar wil ik hem nog constanter in krijgen.’

Fijne combinatie

‘Diamond is heel betrouwbaar en gaat altijd door het vuur voor je. Ik train met hem bij Marrigje van Baalen en Seth Boschman. En via de Rabo Trainingen krijg ik les van Adelinde Cornelissen. De lessen van alle drie sluiten goed op elkaar aan en deze combinatie is erg fijn. Ons doel is nu eerst om bij de Young Riders te rijden en uiteindelijk wil ik Diamond Geezer, die nog maar negen jaar is, naar het hoogste niveau opleiden’, aldus de tweedejaars HBO bedrijfskunde studente. Met San Fürst Platinum (v. San Amour) werd Lotje Schoots tweede (63,14%). Talitha Vink zadelde Bella Rosa (v. Belissimo M) en behaalde het witte lint (61,79%). Met Dazzling Dante (v. Johnson) werd Anton Haukes vierde. Zijn proef leverde 61,07% op. Mariette Kunz behaald met haar Jazz-nazaat Allright nog een voldoende score en daarmee de vijfde plek.

Goede moed

In de Prix st. George reed Esmee van Gijtenbeek een fijn ‘oefenrondje’ in aanloop naar de tweede selectiewedstrijd die volgende week in de planning staat. Op haar Facebook schrijft ze: ‘Thuis en tijdens de Rabo Trainingen hard gewerkt aan de verbeterpunten en op grote stukken al met veel meer controle kunnen rijden. Nog een paar grote fouten waar we weer mee aan de slag gaan, maar met 65,2% en een eerste plek gaan we vol goede moed naar de selectie volgende week!’ Esmee werd op de hielen gezeten door Koosje Mulders die met haar Las Vegas (v. Lucky Champ) bijna 65% bij elkaar reed. Jerney Jay Schelling werd met haar Creator (v. Florencio) derde (64,01%).

Zuidam voert Intermediaire I aan

Remco Zuidam was met zijn Astrid Sollenburg (v. OO Sven) succesvol in de Intermediaire I. de juryleden gaven voor zijn proef 67,77% en daarmee werd hij eerste. Op de tweede plaats volgde Britt van der Panne met Tuschinski-nakomeling Atink. De score kwam uit op 65,72%. Met haar Accountancy Bellissimo (v. Florenci0) werd Christianne Goed derde (63,68%).

Op dit moment zijn de Intermediaire II en Grand Prix rubriek in volle gang. Complete uitslagen volgens zo spoedig mogelijk. (CdB)

Foto: DigiShots