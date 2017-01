Subtop: Vier Olympische kaderscores

In Nieuw en Sint Joosland stonden vandaag de Subtoprubrieken in het teken van kadervormingswedstrijden en kür op muziek. In de Grand Prix werden er maar liefst vier Olympische kaderscores gereden en in de U25 een A-kaderscore. Jeannette Haazen wist de overwinning nipt naar zich toe te trekken. Met Dabanos ’04 (v. Abanos) behaalde ze 74,53% in de Grand Prix. Jeanine Nieuwenhuis wist met TC Athene (v. United) 72,17% bij elkaar te rijden in de U25. Dit betekende een dikke A-kaderscore en een oranje lint.

Ook voor Tommie Visser, Patrick van der Meer en Madeleine Witte-Vrees waren er Olympische kaderscores, dat wil zeggen een score boven de 72%. Tommie werd met VarioHippique’s Vingino (v. Polansky) tweede (74,17%). De derde plaats (73,87%) was voor Patrick van der Meer met Zippo (v. Rousseau), vierde (72,83%) werd Madeleine Witte-Vrees die met KWPN-hengst Wynton (v. Jazz) haar rentree maakte. De vijfde plek (71,13%) was voor Emmelie Scholtens met de KWPN-hengst Broere Westpoint (v. Jazz). Die daarmee een B-kaderscore bemachtigde (een score boven de 70%).

Stoer

Met TC Athene (v. United ) voerde Jeanine Nieuwenhuis de kleine groep U25 aan. De score van 72,17% was ruimschoots voldoende voor een A-kaderscore. De amazone maakt hiermee haar opmars naar het A-kader. ‘Deze score is een persoonlijk record voor mij. Athene was vandaag best scherp, omdat ik niet zo lang had los gereden. Toch liep hij al meer geroutineerd door de proef. Voor de passage scoorde hij vandaag weer negens. Rien (van der Schaft, kersvers bondscoach red.) was ook aanwezig en zei tegen mijn trainer, Tim Coomans, dat het beeld al super expressief en stoer was, maar dat de overgang naar de piaffe nog beter kan. Met Athene mag ik volgende week op Jumping Amsterdam rijden en daarna richten we ons op de KNHS Indoorkampioenschappen’, aldus de goedlachse amazone. Debora Pijpers volgde met Blof (v. Uptown) op de tweede plaats met 68,84% en veroverde daarmee een nette B-kaderscore.

Grand Prix lonkt voor Hexagon’s Denzel

In de in handicap verreden rubriek voor Intermediaire I en II was Thamar Zweistra met Hexagon’s Denzel de beste. De Intermediaire II proef leverde maar liefst 70,72% op. Tweede werd Chekavara (v. Rubiquil). Onder Chantal Nijpjes scoorde hij bijna 67% in de Intermediaire I proef. Het witte lint (65,39%) ging naar Kirsten Teeuwen met Camorkus (v. Contango).

Grande-Cristall en Crespo winnen kür

Op ZZ-Zwaar en op Lichte Tour niveau konden de deelnemers ook mee doen aan een kür op muziek. In het ZZ-Zwaar was Rineke van de Ven-Veeneman oppermachtig en won met 68,542%. Rienke reed haar Grande-Cristall. Geert-Jan Raateland reed samen met zijn Crespo (v. Vivaldi) een fraaie kür die 74,708% opleverde en daarmee de eerste plaats haalde op Lichte Tour niveau. Tweede (71,292%) werd Thamar Zweistra, dit keer gezeten op Oldi 67 (v. Swagman). (CdB)

Foto: Digishots

Uitslag Subtop Nieuw en Sint Joosland 22-1-2017