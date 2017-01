Subtop: Vai Bruntink met drie paarden aan zet

In Vinkega zette Vai Bruntink drie subtoprubrieken op naam. In de Intermediaire I was het met Chardonnay (v.Winningmood), de sensibele Darabel (v.Westpoint) bezette de hoogste plaats in de Prix st. Georges en Engel D’ottie (v.Vivaldi) liep naar de winnende score in het ZZ-Zwaar.

In de Grand Prix was het Marjan van der Jagt die met de al negentienjarige Radetzky de Grand Prix wist te winnen. De Houston-zoon liep naar 68,15%. Anouk Noordman en Zeronica scoorden 64,70% en de tweede plaats.

Bijna 72% voor Darabel

“Darabel liep een superfijne proef”, vertelt Bruntink. “Ze was scherp en hoewel er genoeg te zien en het zo nu en dan ook wel gehorig was, bleef ze geconcentreerd bij de les. Op het halthouden na, waar ze niet helemaal recht stond, maakte ze geen fouten. Ze scoort op de zijgangen en de pirouettes.” De Westpoint-dochter bleef met net geen 72% bijna zes procent voor op Jolanda de Nekker en LED for Lights Zamara Sue (v.Solitair).

Chardonnay met mindere proef aan kop

De Intermediaire I werd nipt gewonnen door Bruntink en haar Winningmood-zoon Chardonnay. Zij lieten 65,72% noteren en bleven daarmee vor op Martha Oldhuis en Boaz (v.Don Romantic). “Chardonnay had wat spanning, al gaf hij bij stukken een heel goed gevoel. De fouten na de pirouette, in het achterwaarts gaan en in de drafappuyementen nekten de score behoorlijk.”



Thuis doortrainen doet Engel d’Ottie goed

De merrie Engel d’Ottie werd door Bruntink al eens ZZ-Zwaar gestart, maar bleef daarna even thuis om aan kracht te winnen. De merrie ging mooi gedragen door de proef heen en liet weinig steken vallen met als resultaat 69,50%. De Vivaldi-dochter is volgens Vai een compleet paard met drie goede gangen en een stabiel karakter. “Ze is van een familie uit Abu Dhabi. Hun dochter is enkele maanden geleden overleden en dit was haar lieveling. Hoewel het geen paardenmensen zijn hebben zij er toch emotionele binding mee.” Van de Vivaldi-dochter zijn er enkele embryo’s gespoeld, waaronder één van Ebony.

De tweede plaats was voor Nathalie Vorenhout die met Anna van de Haffriehoeve, een nakomeling van de Friese hengst Rindert, 61% bij elkaar reed. In de andere proef stond Vorenhout aan kop, maar in die rubriek wist geen deelnemer een voldoende score te rijden.

Stuivertje wisselen voor Doornwaard en Noordman

Jacco Doornwaard en zijn Florencio-nazaat Cocky zetten ook een proef op naam. Met 62,71% bleef het duo net wat voor op Anouk Noordman die de laatste weken regelmatig bovenin de uitslagen te vinden is. Noordman reed Atze naar 62,43%, een fractie minder dan Kimberly Sol en Zandigo (v.Tango). In de tweede proef waren de rollen omgedraaid en stond Anouk Noordman aan kop en moest Jacco Doornwaard het met de tweede plaats doen.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: DigiShots

Uitslag Subtop Vinkega