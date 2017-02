Subtop: Twee keer raak voor Okkema

Met zijn De-Macho Z.I. (v. Lord Leatherdale) reed Jeroen Okkema vandaag twee keer ruimschoots naar de overwinning in de ZZ-Zwaar rubrieken in Werkendam. Zijn scores kwamen uit op 68,21% en 66,43%.

Jeroen (op de foto met Rolling Stone) over zijn proeven met de 9-jarige De-Macho: ‘Op een paar dingetjes na ben ik erg tevreden voor de tweede keer dat ik hem nu start. Ik had meer controle dan de eerste keer. Daarbij liep hij met afdruk en toch op eigen benen. Alleen de eerste pirouette in de eerste proef pakte niet zo mooi uit. In de tweede proef moest hij na de pirouette wachten voordat hij de wissel mocht springen. Hier werd hij wat narrig van en daardoor was het daarna wat minder mooi allemaal. Dat kost natuurlijk punten, maar hij heeft er wel veel van geleerd. Ik rijd hem nu zo’n drie maanden. Eerst werd hij door mijn partner Jeffrey Heijstek gereden, maar hij had het zo druk, dat ik hem ben gaan rijden. Ik wil nog een paar keer ZZ-Zwaar starten om aan elkaar te wennen en de puntjes op de ‘i’ te zetten. Daarna maken we de overstap naar de Lichte Tour. De-Macho zal, net als onze andere paarden, uiteindelijk verkocht worden. Het is in ieder geval een heel fijn beest, eigenlijk net een hond. Hij hinnikt altijd naar je als je langs zijn box loopt en houdt ook erg van kroelen.’

Klik tussen Benjamin en ‘Vonk’

Talitha Vink nam met haar Bella Rosa (v. Belissimo M) het rode lint (64,07%) in ontvangst in de eerste ZZ-Zwaar rubriek. Gevolgd door Yardena van Es met Excellent Diva (v. Lord Leatherdale) op de derde plaats (63,07%). Vierde (62,29%) werd Benjamin Maljaars op het paard van Grieteke Oldenburger, die ook door Laurens van Lieren op Grand Prix niveau wordt uitgebracht. Eigenaresse Oldenburger licht toe: ‘Ik heb ‘Vonk’ zelf naar de Grand Prix gereden, maar voor mij is het niet mogelijk om op dit niveau te blijven rijden en hij hoeft van mij niet weg. Toen is Laurens hem gaan rijden. Benjamin Maljaars werkt bij Laurens en neemt af en toe ook plaats in het zadel van Vonk. Benjamin is er zo gek mee dat ik zei ‘Waarom vraag je geen startkaart met hem aan?’. En zo is het ontstaan dat hij nu met Benjamin ZZ-Zwaar loopt. Het doel is dat we allemaal plezier hebben met Vonk en dat is nu zo.’

In de tweede proef werd Van Es met haar Excellent Diva tweede (62,29%) en Wendy Askes met Ella Bella (v. Zizi Top) derde (60,79%).

Op dit moment wordt de Lichte Tour verreden, waarna ook de Zware Tour op het programma staat. De complete uitslagen volgen zo spoedig mogelijk.