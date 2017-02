Subtop: Thamar Zweistra met twee paarden bovenaan in GP

In Liempde stond Thamar Zweistra met twee paarden bovenaan in de Grand Prix. Louisville-dochter Hexagon’s Zodinde kwam tot 68,55% en behaalde daarmee het oranje lint. Hexagon’s Baldacci (v.Havidoff) scoorde een tiende van een procent minder en kwam met een flink juryverschil tot de tweede plaats.

Over de proef van Hexagon’s Zodinde vertelt Thamar dat ze graag een keer met meer rust een proef wilde rijden. “Ik had er een aantal keer wat druk op gehad in de proef. Vandaag bleef ze scherp, maar hadden we toch meer rust in de oefeningen. Dan ziet het er net wat makkelijker en vriendelijker uit.” De merrie scoorde hoge cijfers voor de drafappuyementen en de passage. “Er ontstond nog een klein foutje in de eners en in piaffe liet ik teveel passen zien, het is natuurlijk zonde om daar cijfers op te verliezen.”

Fijne galoptour

Hexagon’s Baldacci, de ruin die met Jeanine Nieuwenhuis een aantal jeugd-EK’s liep, loopt sinds een jaar Grand Prix; al heeft Zweistra hem nog weinig uitgebracht op dit niveau. “De galoptour ging echt superfijn. De ene jury zat op achten en negens voor de dubbeltellende onderdelen en als de ander dan op zevens blijft hangen, ontstaat er inderdaad een verschil. Voor nu niet zo erg, maar als dat volgende week tijdens de indoorkampioenschappen gebeurt is het wel jammer.”

Drie paarden

Zweistra komt volgende week met drie paarden van start tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen. Zodinde en Baldacci komen van start op het hoogste niveau. S Oldi 67 (v.Swagman) loopt in Ermelo mee in de Lichte Tour.

Klinkers wint Lichte Tour

In de gemengde PSG/Intermediaire I-rubriek stond Kyra Klinkers met haar WK-merrie Equirelle W (v.Florett As) bovenaan. Klinkers bemachtigde 66,58% en bleef daarmee Stephanie de Frel en de voor twee ton op de Equine Elite geveilde Calrieta H (v.Westpoint) nipt voor. Het witte lint was voor Denise van den Dries die De Vito (v.Oscar) naar 66,12% reed.

Nette scores in ZZ-Zwaar

Kyra Klinkers won ook een proef in het ZZ-Zwaar, dat deed zij met Casmir (v.Jazz) die tot 66,86% kwam. Kiki Donze en Ephi’s Daria (v.Tango) won met 63,50% een andere ZZ-Zwaar-groep, net als Loes Vriends en Cascada SVH (v.United) die 65% bij elkaar reden. Marie Louise Philipsen en Sandreo-zoon Andreo tikten de 65% net niet aan, maar wonnen wel een rubriek.

Uitslag Subtop Liempde

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).