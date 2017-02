Subtop: Saskia van Es doet goede zaken met Elastico

In Beuningen was het Saskia van Es die de hoogste dagscore neerzette met haar AES-hengst Elastico. De Johnson-zoon, goed voor al vele titels, kwam tot 71,25 in de Prix st. Georges. Daarmee bleef Van Es nipt voor op Robin van Lierop die met Finja (v.Flatley) 70,59% liet noteren.

“Het was de eerste keer dat we een foutloze proef reden op dit niveau”, vertelt Van Es na afloop. “Het is voor ons een nieuwe ervaring. Elastico is nog jong en het is mijn eerste keer dat ik een paard heb in de Lichte Tour. Ik was blij met een foutloze en gelijkmatige proef. Er stond geen enkele onvoldoende op het protocol!”

Sport nummer 1

Saskia leidde de imponerende Johnson-zoon vanaf zijn derde helemaal zelf op. “Hij is nog steeds in eigendom van zijn fokker Sophie Textor. Zij geven mij de kans om zo’n paard mogen te rijden. De sport is nummer 1 en we proberen om hem zo lang mogelijk aan te houden, maar ik ben realistisch en weet dat het een keer ophoudt. Ik hoop dat we samen de Grand Prix kunnen halen. Elastico doet al piaffe, passage en wissels om de pas. Ik denk dat hij alles in huis heeft om een goed Grand Prix-paard te worden.”

Eigen stal

De amazone runt haar eigen stal in het Limburgse Hulsberg waar ze voornamelijk jonge paarden voor de handel rijdt. Haar zus Mascha is ook betrokken bij de onderneming en staat Saskia bij met de dagelijkse training. Daarnaast wordt wekelijks de hulp van jurylid Ghislain Fouarge ingeschakeld. “Een vakman waar ik veel aan te danken heb. In periodes van wedstrijden kijkt hij mee met de proeven, in de trainingsperiodes kan hij me ook goed helpen.”

Jenny Schreven reed de Intermediaire I met Wings H (v.Metall) en kwam met 67,37% tot het witte lint. Mandy Wilms zadelde El Ganador en werd met 65,46% beloond voor haar PSG.

Winnende score voor Seth Boschman

Het team van RS2 Dressage Center De Horst deed goede zaken in Beuningen. Naast de tweede plaats voor Robin van Lierop in de PSG zette Seth Boschman met OO Seven-zoon Bon Passa de Grand Prix op naam. De ruin scoorde 69,55 en bleef daarmee voor op Joyce Lenaerts die haar Grand Prix-paard Beukenvallei’s Ubique (v.Welt Hit II) naar 67,63% in de Intermediaire II reed. Jacqueline van Grunsven kwam in actie met Zantos (v.Sir Sinclair) en scoorde 66,60%.

Jeugd aan zet

In de gemengde ZZ-Zwaar-/jeugdrubrieken zette Britt van der Panne de hoogste score neer bij de Young Riders. Haar proef met Atink (v.Tuschinski) werd beloond met 67,04%. De tweede plaats was voor Marijke van Giesen die met Hexagons Furious (v.Rubiquil) 64,61% liet noteren. Bij de Junioren kwam Renée Tijssen en Amber (v.Montreal) kwamen tot 66,89 en de overwinning. Stephanie de Korte Emma Daula (v.Vivaldi) reden ZZ-Zwaar en behaalden 62,50% en het rode lint.

