Subtop: Remco Zuidam en Astrid Sollenburg uitschieters van de ochtend

Vanwege het winterse weer kende de subtopwedstrijd in Maren-Kessel nogal wat afmeldingen en daardoor waren de rubrieken niet al te groot. De deelnemers die wel van start kwamen lieten volgens jurylid Joyce Heuitink een gemiddeld niveau zien. De uitschieter van de ochtendrubrieken was Remco Zuidam die het Grand Prix-paard van zijn vriendin Floor Dröge Intermediaire I startte. Zuidam en Astrid Sollenburg scoorde 69,28%.

“Astrid Sollenburg werd mooi op lengte voorgesteld”, licht Heuitink toe. “De aanleuning was stil, de mond was gesloten en het algehele beeld was heel aansprekend.” De OO Seven-dochter scoorde op haar mooie wissels en het constante drafgedeelte. Het uitstrekken kan volgens het jurylid met nog wat meer lef gebeuren. “Dat was nog een beetje behouden, net als de pirouettes die nog wat kleiner kunnen. Remco scoort veel zevens, dan kun je wel een foutje permitteren. Het was prettig om naar te kijken!”

Spanning

De tweede plaats was voor Denise van den Dries die een iets gespannen De Vito (v.Oscar) naar 62,50% reed. “De spanning kostte her en der een puntje”, vertelt Joyce. “Denise stelt haar paard op een fijne manier voor en De Vito laat zeker zien over talent te beschikken. Als de spanning minder zou zijn gaan de scores zeker omhoog.”

Mooie overgangen voor Anna Paprocka-Campanella

De Italiaanse Anna Paprocka Campanella liet met Dave (v.Davignon I) een Grand Prix zien die Joyce Heuitink en Marlon van Wissen met ruim 65% beoordeelden. “Een talentvol paard”, evalueert het jurylid. “Misschien zou Anna gedurende de proef net wat meer impuls kunnen houden, maar gaandeweg waardeerde Dave zich op. De eerste passage was redelijk, maar de daarop volgende piaffes waren heel goed en dan maakt hij mooie overgangen.”

Floor van Beek reed met haar Polansky-nazaat Wisconsin de U25 en werd met 62,67% beloond. “De piaffe zou wat meer diagonaalsgewijs kunnen, maar Wisconsin wordt mooi gedurfd en bergop voorgesteld.”

Verploegen en Roefs bovenaan

In de gemengde ZZ-Zwaar- en Young Riders-rubriek wisten Fenna Roefs en Joost Verploegen allebei een proef te winnen. Fenna Roefs liet een mooi bergop beeld zien en scoorde ruim 64% met de voorheen door Bart Veeze uitgebrachte Brown Boy (v.Sandreo). Joost Verploegen scoorde 64,71% met zijn grote Rubiquil-nazaat Blue Nile, zijn goede drafverruimingen brachten hem naar de overwinning in de andere proef.

De wedstrijd is nu nog in volle gang, volledige uitslagen volgen later.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).