Subtop: Persoonlijk record voor Schreven met Wings

Ondanks het onstuimige weer bleef de starlijst van de Subtopwedstrijd in Someren vandaag goed gevuld. Jenny Schreven was met Wings (v. Metall) op dreef en won de Intermediaire I rubriek met 68,16%. In het ZZ-Zwaar verdeelden Kyra Klinkers en Mandy Damoiseux de oranje linten. Lina Uzunhasan en Vera Funke Kupper waren de beste in de jeugdrubrieken.

‘Ik heb vandaag heerlijk gereden’, begint Jenny enthousiast. ‘Hij was nu voor de derde keer na een blessure weer mee en we hebben echt de stijgende lijn te pakken. Met Wings is het op dit niveau een persoonlijk record. Na zijn blessure lijkt hij wel sterker terug te zijn gekomen dan ooit. Ik train sinds kort bij Anne van Olst en dat klikt erg goed. Ze is heel streng, maar op een goede manier. We werken voornamelijk aan de verzameling en het rechtgericht zijn. Dit gaat steeds beter en dat zie je ook terug in de proeven. We scoren steeds meer achten, vandaag onder andere voor de verruimingen, serie om de twee en de tweede pirouette. Uiteindelijk zal Wings, die ik voor zijn eigenaresse rijd, worden verkocht. Tot die tijd werken we aan de oefeningen voor de Zware Tour en dat ziet er al goed uit.’ Jessica Leijser volgde op de tweede (63,88%) en derde (63,29%) plek met respectievelijk Darius B (v. Jazz) en Djambalaya (v. Santano).

Damoiseux naar hoogste ZZ-Zwaar score

Kyra Klinkers reed één ZZ-Zwaar proef, nummer 35, met Jazz-nakomeling Casimir. Met 67,71% wist ze de overwinning naar zich toe te trekken. Remy Bastings volgde met Damoiseaux (v. Riverdance) op een tweede plaats (65,36%). Gezeten op haar Bono (v. Rubiquil) werd Irene van Lankveld derde (63,07%).

De rubriek waarin proef 36 werd verreden werd gewonnen door Mandy Damoiseux. Zij zadelde Wanliki (v. Stravinsky). Haar score was de hoogste over beide ZZ-Zwaar rubrieken, 68,70%. ook in deze proef was het rode lint (63,21%) voor Bastings en zijn Damoiseaux. Bob Geers werd met zijn Shorena (v. Sir Donnerhall) derde (61,21%).

Oranje lint voor Uzunhasan

Op het programma stonden twee rubrieken voor de jeugd. In de rubriek waarbij Junioren de individuele proef reden werd Vera Funke Kupper op Dance Little Sister (v. Winningmood) eerste. De juryleden gaven voor haar proef 62,50%. In de tweede rubriek werden de Junioren en Young Riders samengevoegd. Beide groepen reden de landenproef. Alle prijzen kwamen in handen van Young Riders. Beste was de Turkse, maar sinds kort voor Amerika uitkomende, Lina Uzunhasan. De pupil van Anky van Grunsven reed met haar Donna Ray (v. United) naar 67,24%. Tweede (66,45%) werd Fenna Roefs met Brown Boy (v. Sandreo). Met 65,20 eindigde Jill Kuijpers met Huverna Tigro (v. Negro) op de derde plaats.

Op dit moment is de wedstrijd in Someren nog in volle gang. De complete uitslagen volgen zo spoedig mogelijk. (CdB)

Foto: Digishots