Subtop: Paralympiër Caraat gooit ook hoge ogen in ZZ-Zwaar

De laatste weken komt steeds vaker een bekende naam naar voren in de Subtop-uitslagen. In Westervoort stond de Gribaldi-merrie Caraat tweemaal aan kop met haar eigenaresse en fokker Frederike Gotink. De merrie die door Rixt van der Horst op de Paralympische Spelen naar drie medailles werd gereden, liet 65,36% en 64,64% noteren.

“Het gaat elke keer een beetje beter”, vertelt een trotse Frederike. “Per wedstrijd scoren we een procentje hoger. Het moet nog heel veel beter, maar daar werken we hard aan. De pirouettes gaan nog niet zoals het zou moeten; ze kan ze wel, maar ze mist nog wat kracht. Toch laten we al een stabiele proef zien en Caraat is een mooi en talentvol paard.” Met een superkarakter volgens amazone, want als er fouten ontstaan ligt dat aan Gotink en niet aan de merrie.

Zelfgefokt en opgeleid

Caraat is het eerste dressuurpaard dat Gotink zelf gefokt en opgeleid heeft. Na de Paralympische Spelen, waar Caraat goed was voor teambrons en een individuele bronzen en zilveren medaille, kwam de elitemerrie weer naar de thuisbasis van Gotink. “Het leasecontract met Rixt liep af en ik wilde weer zelf met haar rijden. Ik ben met Caraat in de B begonnen, het is voor mij de eerste keer op dit niveau en wil heel graag richting de Lichte Tour. Rixt focust zich nu weer helemaal op Uniek”, vertelt de leerlinge van Carolien Reverdink die in het oosten van het land een manege en pensionstal leidt.

Femke Beljon doet goede zaken

De tweede plaats was voor Femke Beljon en de KWPN-hengst Brilant die tot 64,29 kwamen. Beljon deed goede zaken in Westervoort, want met de KWPN-goedgekeurde Winningmood (v.Prado) stond zij aan kop in de andere ZZ-Zwaar-groep. Christ Epskamp deed goede zaken tweede en derde te worden met Wubels ZW (v.Rubels) en Wish (v. Riverman). Er waren veel ZZ-Zwaar-deelnemers, want ook Yardena van Es mocht in deze rubriek naar voren komen voor een oranje lint.

70% voor Huijbregts

In de gecombineerde Intermediaire II/Grand Prix-rubriek overschreed Jill Huijbregts als enige de 70%. Met haar GP-U25-paard Eventz Zamacho Z (v.Rousseau) bleef zij Jean-René Luijmes en Sandreo-zoon Aswin enkele procenten voor.

De wedstrijd in Westervoort is nog in volle gang. Volledige uitslagen volgen.

Foto: DigiShots