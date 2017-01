Subtop: Oranje lint voor Van Craaikamp en Gelderse Durban Jane

In Barsingerhorn was het Larissa van Craaikamp (op de foto met Don Camillo) die met haar Gelders gefokte Durban Jane (v.Special D) de winnende score neerzette in de Prix st. Georges. De uit Bergen afkomstige amazone bemachtigde 65,55%, net wat meer dan Valentijn van Weering die Florencio-nazaat VarioHippiQue’s First Class naar het rode lint reed.

“Het was een leuke verrassing”, steekt Van Craaikamp van wal. “Ik heb lekker gereden, maar een overwinning had ik niet verwacht. Het was pas de tweede keer Prix St. Georges voor dit paard en hij is nog heel onervaren, al weet hij wel nette proeven neer te zetten. De jury was positief, we maakten geen fouten en hij ging netjes de baan door. We hebben er samen van genoten!”

Plezier

Larissa kocht de Gelderse ruin aanvankelijk voor de handel. “Het is geen spectaculair paard en ik ben hem rustig door gaan rijden. Hij is heel safe en gaat correct de proef doet. Jurylid Piet Groen zei achteraf tegen mij dat het compleet en stabiel oogt. Ik stap er ook met plezier op en kom er blij vanaf. Hij gaat er altijd voor en omdat hij niet kijkerig is kom je de baan door, dat is toch wel heel plezierig rijden. Ik denk dat dat het voordeel is van Gelderse paarden. Natuurlijk is hij van nature net wat strakker en beweegt hij net wat beperkter. Als je overal constante punten kunt rijden, eindig je ook bovenaan. Daar heb je geen spectaculair paard voor nodig”, licht de leerlinge van Yessin Rahmouni toe.

Genieten

In het Noord-Hollandse Bergen runt de amazone een kleinschalige dressuur- en africhtingsstal. “Ik geef veel lessen en er staan zo’n vijf tot zes paarden, waaronder een negenjarige Tuschinski. Die start ik ZZ-Zwaar en ondanks zijn sensibiliteit heb ik veel verwachtingen van hem. Daarnaast staat er nog een achtjarige Sir Oldenburg die als zesjarige finale van de Subli Cup liep en in 2016 kring- en regiokampioen in het Z2 werd. Het uiteindelijke doel is verkopen, maar zolang de paarden er zijn wil ik ze netjes opleiden en van ze genieten.”

Middentour: Carlijn de Boer scoort met twee paarden

In de Intermediaire II stond Carlijn de Boer met twee paarden bovenaan. Wimbledon (v.Painted Black) zette de rubriek op naam door 61,58% te scoren. De stoere Sandreo-merrie Zodinde H bemachtigde met 61,51% een fractie minder en daarmee de tweede plaats. “Ik had mijn dag niet helemaal”, vertelt De Boer. “Desondanks ben ik toch blij dat mijn paarden zoveel reserves hebben dat we toch dit resultaat nog neer kunnen zetten. Op naar de volgende keer!”

ZZ-Zwaar: Olivier en Ottens aan kop

In het ZZ-Zwaar stonden Elly Olivier en Isabelle Ottens aan kop. Olivier kwam in actie met Covella (v.Valeron) en wist proef 35 te winnen met 62%. Linda Wijnker werd tweede met Oscar-nakomeling Elegant, zij scoorden net geen 62%. De derde plaats, met net 60% was voor Isabelle Ottens en Work’s Brand New. In de tweede proef stond Ottens met de Tuschinski-nazaat aan kop met ruim 61%.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Beeld: DigiShots

Volledige uitslagen volgen.