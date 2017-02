Subtop: ‘Ik kan op hem bouwen’

In de gecombineerde rubriek voor Prix st. George en Zware Tour reed Julia Groenhart vandaag in Emmeloord naar de eerst plek. Samen met haar tienjarige First Barrichello (v. Florencio) scoorde ze 66,58% in haar Prix st. George proef. Beste in de Grand Prix was Kim Jacobi met haar zelf opgeleide en gefokte Horse2Fly Après Minuit (v. Prestige VDL).

Julia die ook zeer succesvol bij de Young Riders is vertelt: ‘We moeten nog wel een beetje in vorm komen, want ik heb ‘Chello’ twee maanden even thuis door getraind. Toch voelde hij vandaag wel al heel fijn aan. We hadden alleen een foutje in de pirouette waarin hij wisselde. Dit kostte wel een paar procent. Verder kan hij nog meer ontspannen door de baan lopen, zodat zijn gangen nog expressiever worden. Toch waren de juryleden nu al erg te spreken over hem en zijn lichtvoetigheid.’

Doel is EK

‘Samen met mijn trainer Sander Marijnissen gaan we het nu verder ‘fine-tunen’. Afgelopen jaar hebben we internationaal al meerdere keren het Wilhelmus voor ons horen spelen met scores boven de 72%. Mijn doel is dan ook om dit jaar een plekje in het Young Riders team voor het EK te bemachtigen. Ik zit al in het A-kader en kijk uit naar de trainingen met de nieuwe bondscoach, Alex van Silfhout. Daarnaast krijg ik ook mentale trainingen van Sanne Beijerman. Aan Chello zal het niet liggen. Hij is heel leergierig en ik kan echt op hem bouwen. Hij kent de eners al en ik zou graag met hem door willen groeien naar de U25. Ik rijd naast Chello ook zijn twee jaar jongere zus, waar ik veel van verwacht’, aldus de gedreven amazone.

Smaakt naar meer

Op de tweede plaats en beste van de Grand Prix combinaties was Kim Jacobi. Samen met haar Horses2Fly Après Minuit (v. Prestige VDL) behaalde ze een percentage van 64,50. ‘Er zaten nog wel een paar foutjes in, maar ook weer heel goede stukken. Ik reed nu pas voor de vijfde keer Grand Prix en iedere keer had ik nog een fout in de zig-zag. Vandaag lukte het eindelijk en scoorden we direct een 7,5. Ook voor de eners haalden we dit cijfer en een acht. Alleen hadden we wat communicatiefoutjes in de serie om de twee. Die lukt normaal heel goed, maar nu dus niet. Gelukkig bleef ik er niet in hangen en bleef ik rijden, waardoor mijn uitgestrekte galop daarna toch weer hoog scoorde. Het is nu een kwestie van kilometers maken en dan is mijn doel een foutloze proef. Ik zit in het project dat ruiters in Friesland stimuleert om het hoogste niveau te halen, Mei Grand Prix Nei Grand Prix. Via dit project krijg ik lessen van Alex van Silfhout en daarvoor leste ik al bij Diederik. Het is erg fijn om bij hen te lessen. Après Minuit is veel scherper aan mijn hulpen geworden sinds ik bij ze les. Ik heb hem zelf gefokt en ben geneigd best veel van hem te accepteren, zij zorgen ervoor dat ik consequent blijf. Naast hogere scores neer zetten, wil ik ook graag internationaal starten. Dat heb ik al succesvol gedaan op Lichte Tour niveau en smaakt zeker naar meer.’ derde werd Mellanie Welles met haar Gelderse ruin Horses2Fly Zander (v. Parcival). De juryleden beoordeelden haar Intermediaire II proef met 63,55%.

Winst voor Mulder en Doppen

Tatjana Mulder en Ria Doppen waren de enige twee die in de Intermediaire I een winstpunt behaalde. Tatjana reed haar Codora V (v. .Johnson) naar 61,78%. Ze werd op de hielen gezeten door Ria Met Bravoure (v. Sandreo) die 61,45% bij elkaar reed.

Vian Sandro aan kop

In de in handicap verreden Junioren en Young Riders rubriek werden de prijzen verdeeld onder twee Young Riders. Mercedes Verweij trok met Vian Sandro (v. Sandro Hit) aan het langste eind, door een score van 66,25% te behalen. Kaylee Gouda nam het rode lint in ontvangst. Met Don Juan (v, Vivaldi) behaalde ze 65,39%.

Kooistra in vorm

Hoge scores in de vier ZZ-Zwaar rubrieken beleven uit. Rianne Kooistra zette de hoogste score neer van 64,43%. De tweede proef werd gewonnen door Suzanne Westerman. ’s Avonds kwamen beide ZZ-Zwaar rubrieken op naam van Kelly Maijoor. (CdB)

Foto: Digishots

Uitslag Subtop Emmeloord 4-2-2017