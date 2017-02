Subtop: ‘Oefenrondjes’ pakken goed uit

In het ZZ-Zwaar en de Prix st. George gebruikten vele deelnemers vandaag de Subtop wedstrijd in Voorthuizen als oefenrondje. In het laatste weekend van februari worden namelijk in Ermelo de KNHS Indoorkampioenschappen voor Subtopcombinaties gehouden.

Met haar 15-jarige Flemmingh-nazaat Vlingh wist Jeanine Nekeman de Prix st. George te winnen. De score zat met 69,47% dicht tegen de 70%-grens. ‘Ik had Vlingh pas twee keer weer mee gehad op wedstrijd sinds het EK vorig jaar. Ook op Jumping Amsterdam heb ik gereden en ik wil nu graag weer wat meer wedstrijdroutine opbouwen naar de KNHS Indoorkampioschappen toe, maar uiteindelijk hoop ik mij ook te selecteren voor het EK voor Young Riders. Ik had pas maandag bedacht dat ik vandaag zou starten, want vandaag kon Yessin (Rahmouni red.), mijn trainer, ook mee.’

‘Vooral de galop ging vandaag heel goed, voor de series haalden we achten’, vertelt Jeanine. ‘Met het drafgedeelte ben ik blij, maar wil ik werken aan meer expressie. Ook op de keertwendingen ga ik nog een beetje oefenen. Vlingh is een super fijn wedstrijdpaard. Als je hem op stal ziet, dan lijkt hij soms wat moe, maar het is net alsof hij dan zijn energie spaart. In de ring gaat hij er namelijk altijd voor. Vorige week was ik met vakantie en toen heeft hij ook een beetje vrij gehad. Hij is gelongeerd en heeft lekker in de paddock gestaan. De vakantie heeft hem blijkbaar ook goed gedaan’, besluit de derdejaars Bedrijfkunde-studente.

Met drie procent verschil eindigde Mieke Naberink met Chesspoint R (v. Westpoint) als tweede (66,12%).

Jill Huijbregts was met haar EventZ Enzos-Armani (v. Tuschinski) niet te kloppen in de Intermediaire I-rubriek. De juryleden kwamen tot een percentage van 67,37% en daarmee won de elegante combinatie.

Schoots en Gouda aan elkaar gewaagd

In het ZZ-Zwaar gebruikten zowel Lotje Schoots als Kaylee Gouda de wedstrijd vandaag als oefenrondje voor de KNHS Indoorkampioenschappen. Schoots zadelde San Fürst Platinum (v. San Amour) en reed naar een eerste (68%) en tweede (66,64%) plaats. Ook Kaylee liet zien in vorm te zijn. Met haar Don Juan (v. Vivaldi) behaalde ze respectievelijk 66,50% en 68,29%. Goed voor een oranje en rood lint.

Apart I Dancer wint Grand Prix

De Intermediaire II werd in handicap met de Grand Prix verreden. Joyce Heuitink reed met haar sensibele Quattro-merrie Apart I Dancer een nette Grand Prix proef die goed was voor 63,80% en eerste plaats.

Op dit moment is er nog een tweede groep ZZ-Zwaar deelnemers die twee proeven mogen starten. De complete uitslagen volgen zo spoedig mogelijk. (CdB)