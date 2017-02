Subtop: ‘Nooit gedacht dat onopvallende Duvall zo ver zou komen’

Eline van Egmond domineerde met Duvall (v. Sancisco) het ZZ-Zwaar tijdens de subtop wedstrijd in Bunschoten-Spakenburg. Met twee keer scores in de 67% lag ze een straatlengte voor op de rest van het veld.

De amazone uit Abbenes is uiterst tevreden met dit resultaat. ‘Afgelopen weekend in Werkendam ging het nog niet goed. Duvall had denk ik een virusje opgelopen en was daardoor niet in zijn normale doen. Hij voelde tijdens de proef nog niet fit aan en het was gewoon slordig. Ik baalde er behoorlijk van, want ja, volgende week mag ik op het NK rijden! Esther Scholte Albers-Fleury van de organisatie vertelde toen dat er nog wel plek was voor deze wedstrijd en die kans heb ik meteen gegrepen!’

Niks aparts

De proef in Manege Adelaarsnest was twee klassen beter, laat Eline weten. ‘Ik kon er nu mooi aan rijden en kwam met een goed gevoel de ring uit. In elk geval ga ik nu vol vertrouwen naar Ermelo het weekend!’ Met de negenjarige ruin Duvall vormt de amazone al sinds zijn vierde een combinatie. ‘We kochten hem omdat hij opviel vanwege zijn bewegingen. Verder was het een vrij onopvallend beestje, geen aparte of zo.’

Het opleiden van de vlugge bruine met de witte benen en brede bles viel nog niet mee. ‘Hij rende alleen maar! Ik werd eigenlijk een beetje bang voor hem en hij voor mij. En dus besloten we hem te verkopen. De handelaar vond hem echter te goed en raadde ons aan het nog met hem te proberen. Hij had een handige springamazone in dienst en die heeft hem een paar maanden gereden. Daarna kreeg ik hem terug en sindsdien gingen we als een speer.’

Eyecatcher

Hoewel Eline op een trainingsstal rijdt waar naast de fokkerij en training van de jonge paarden de nadruk ligt op de handel, heeft eigenaar Stal Chavaleh geen haast met de verkoop van Duvall. ‘Hij heeft ons zo verbaasd; drie jaar achtereen haalden we bijvoorbeeld het NK en de Hippiade. We hadden nooit gedacht dat dat erin zou zitten; hij is een paard dat nagekeken wordt op wedstrijd; het is een kleintje, maar hij maakt zich groot. En in al die jaren is hij wel echt mijn vriendje geworden.’

De 31-jarige Eline start drie paarden in de subtop: Duvall (ZZ-Z), (Donovan (PSG) en binnenkort start ze Belamie in de Inter II. ‘Het is voor mij allemaal nieuw. Gelukkig heb ik top begeleiding van mijn trainer Gerard Hogervorst.’

In de tweede proef stuurde Larissa van Craaikamp stuurde Don Camillo (v. Tuschinski) naar 64,36% en plek twee, gevolgd door Martien Willig met Jazz-dochter Esina (63,21%) en Romy Vreugdenhil met Patrick (62,64%).

Dettori pakt LT-winst

De Prix St.Georges leverde een oranje lint op voor Daniëlle Mes-Keur met Dettori (v. Wynton) met 64,80%. Daarmee bleef ze nipt voor op de relatief jonge combinatie Simone van Wijngaarden met Painted Black-zoon Caruso. De punten lagen dicht bij elkaar, want ook de nummers drie en vier scoorden rond die 64%. Gabriëlle de Groot-Rost werd derde met Biba Vita (v. Discovery); op vier was het Irene van Seggelen met Room for Living Zidane (v. Krack C).

Supergeslaagd debuut/rentree

Jeroen Hamelink was de trotse ruiter die de Inter I won met 66,6%. Niet alleen was het een debuut voor de combinatie Hamelink-Zanzibar, het was ook nog eens de comeback van de dertienjarige zoon van Rousseau na anderhalf jaar niet op wedstrijd te zijn geweest.

Handen vol

Ondanks dat Joyce van Schaick haar handen vol had aan Well Done Sollenburg (v. Metall) en een paar fouten kreeg, lukte het haar een mooie score bij elkaar te rijden van 66,30%, met 7-ens en 8-en voor de passage en piaffe. Genoeg voor het oranje lint.(cd)

Overige uitslagen volgen.

