Subtop: Nip Tuck voorbeeld voor LT-winnaar Barabas

Vandaag stond in Vorden een subtop wedstrijd op het programma. De rubrieken waren niet groot maar de scores van de prijswinnaars getuigden van een goed niveau.

Er stond één proef uitgeschreven in het ZZ zwaar, dit was tevens gelijk de grootste rubriek van de dag. Deze proef kwam op naam van Michelle Westerdijk met haar paard Approval T (v. Tango). Zij wisten de overwinning te behalen met een score van 67,71%. De tweede plaats was met 66% voor Frederike Gotink met de van Gribaldi afstammende Caraat. Met een percentage van 65% was het witte lint voor Ireen de Leeuw- Te Riet en Chicca (v. Tolando).

‘Stil zitten’

Liseon Kamper- Bol, op de foto met haar Grand Prix-paard Special Gift, won met Barabas (v. Rhodium) de Prix St. Georges. Liseon begint enthousiast te vertellen: ‘Gaaf hè? En dit was pas onze tweede keer in de Lichte Tour. Afgelopen oktober hebben we al een keer Lichte Tour gestart en toen werden we gelijk tweede dus ik wilde daar eerst even van genieten voordat ik weer de ring in zou rijden. Ik rijd Barabas sinds twee jaar en hij heeft één wedstrijd in het Z1 gelopen, één in het Z2 en een paar wedstrijden in het ZZ licht. Het is een paard met ontzettend veel techniek in zijn lopen.’

Barabas is een groot paard. ‘Hij is inderdaad erg imposant, hij meet 1.83m! Zelf ben ik maar 1.62m en af en toe voelt hij wel erg stoer. Vandaag was ook zo’n dag. Tijdens het losrijden voelde hij behoorlijk fris aan en twijfelde ik of ik wel naar binnen moest rijden. Nadat ik gisteren die grote stoere Nip Tuck van Carl Hester op Jumping Amsterdam had gezien, dacht ik: ik moet stil zitten, rustig rijden en genieten van wat goed gaat. En toen ging dus alles goed en hebben we enorm genoten!’ aldus de enthousiaste amazone.

Verwachtingen bijgesteld

Liseon vult nog aan:’ Hij ontwikkelt zich zo ontzettend goed. We hebben eigenlijk steeds een stapje verder gedaan in de training zonder dat we daar verwachtingen van hadden. Sinds twee weken hebben deze verwachtingen eigenlijk weldegelijk. We hebben een begin gemaakt met de piaffe en de passage en dat pakt hij verschrikkelijk goed op. Ook hebben we inmiddels een aantal wissels om de pas gesprongen. Ik verwacht dus dat hij zeker Grand Prix gaat lopen. Uiteraard is de eigenaresse mevrouw van der Vorm ontzettend blij met de vooruitgang van Barabas en zijn wij gelukkig met dit stoere paard.’

In de Intermediaire I ging de overwinning naar Robin van Lierop met Denza Lenza (v. Spielberg). Zij wisten een percentage te behalen van 67,89%. Jill Huijbregts met Eventz Enzos- Armani (v. Tuschinski) wisten met 66,05% beslag te leggen op de tweede plaats.

Jill Huijbregts op dreef

De publiekslieveling van het Rabobank Talentenplan Jill Huijbregts deed goede zaken in Vorden want zij won met haar andere paard Eventz Zamacho Z (v. Rousseau) ook de Intermediaire II. Dit deed het duo met een percentage van 69,80%. Ook de tweede plaats was voor een jonge amazone. Ashley Langevoort en haar paard Dontruschels (v. Don Primaire) wisten een score te behalen van 64,01%.

HC-score van 74% voor Aqiedo

Terwijl Hans Peter Minderhout en Edward Gal aan de start kwamen tijdens Jumping Amsterdam, ging de andere Glock ruiter Marieke van der Putten in Vorden van start met Ambria (v. 00 seven). Zij won de rubriek met 68,85% ondanks een groot puntenverschil. Jean-René Luijmes en Aswin (v. Sandreo) tekenden voor de tweede plaats met een bijbehorend percentage van 67,65%. Op de startlijst prijkte ook de naam van Adelinde Cornelissen met Aqiedo (v. Undigo). Deze combinatie reed hors concours. Zij behaalden een percentage van 74,70%.

Elisabeth Penterman voor Hoefslag

Foto: DigiShots