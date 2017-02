Subtop: Nieuwe aanpak levert Van Megen-Brons overwinning op

Ashley van Megen-Brons trok vandaag in Hulten aan het langste eind in de Grand Prix. Samen met haar San Diego (v. Sandro Classic) reed ze naar 66,20%. Dit was genoeg voor het oranje lint. In de Prix st. George werd er boven de 70% gescoord door Geert-Jan Raateland en Patrick van der Meer.

Ashley vertelt trots: ‘Er zaten vandaag echt fijne stukken in de proef. Vorige week reed ik weer voor het eerst in Oosteinde. Ik had hem even een tijdje thuis gehouden. Ik heb afgelopen jaar eerst aan mijzelf gewerkt. Onder andere door mentale trainingen van sportpsycholoog Sanne Beijerman te volgen. Daarnaast ben ik van trainer gewisseld en les ik nu bij Emmelie Scholtens. Tien jaar lang heb ik les gehad van toptrainer Patrick van der Meer. Ik heb veel van hem geleerd, waar ik hem erg dankbaar voor ben. Toch wilde ik graag eens een frisse blik. Met Emmelie leggen we de nadruk op meer expressie in de bewegingen van San Diego. Dit lukte vandaag al goed in de passage en de serie om de twee, die dan ook achten opleverden. Helaas had ik wel een foutje in de eerst wissel bij de serie om de pas. Daar sprong hij achter niet door. Dit doet hij normaal niet, maar het is nu toch weer even aftasten in de ring. Over twee weken wil ik meedoen aan de KNHS Indoorkampioenschappen en dit waren mooie oefenrondjes daarvoor.’ Dindi van den Brink sloot aan op de tweede plaats (65,65%) met haar pas tienjarige Coolwater Rulana V (v. Van Gogh).

Saskia Maertens debuteerde met Legend of Loxley (v. Lord Loxley) in de Intermediaire II. Dit leverde direct een overwinning op met een percentage van 64,47.

Raateland klaar voor kampioenschappen

De Prix st. George werd door Geert-Jan Raateland met zijn hengst Don Bravour (v. Painted Black) aangevoerd. Zijn proef was genoeg voor een score van 72,57%. Op zijn facebook schrijft Geert-Jan: ‘Don is weer de ‘bomb’ vandaag. Klaar voor het NK, na een oefenrondje in Hulten.’ Tweede met eveneens een percentage boven de 70, namelijk 71,25%, werd Patrick van der Meer. Hij zadelde zijn hengst van Vivaldi, Chinook. ‘Chinook liep een foutloze proef en stond er mooi aan. Ik merk dat hij sterker wordt en daardoor meer gedragen en met een mooie aanleuning door de proef gaat. Het is met hem een kwestie van meer routine opbouwen en meer bevestiging zien te krijgen’, kijkt Van der Meer tevreden terug op zijn proef.

In de Intermediaire I ging het oranje lint naar Britt van de Wouw Icci’s met Cerise (v. Santano). De combinatie won ruimschoots met 67,43%. George Roden eindigde met Incroyable (v. Jazz) als tweede (65,39%).

Trommel en Hekken winnen

De ZZ-Zwaar rubrieken die vanmorgen op het programma stonden werden gewonnen door Frank Trommel en Kim van Hekken. Frank reed met zijn Elton T (v. Zhivago) naar 62,93%. Kim zat op Valentino Q. (v. Darlington) en reed 62,07% bij elkaar.

President’s First Apple wint ruimschoots

Met de zevenjarige President’s First Apple, eveneens een hengst en nakomeling van Vivaldi, reed Patrick van der Meer naar de winnende score van bijna 69% in de eerste ZZ-Zwaar proef van de tweede groep. ‘Ondanks dat First Apple nog jeugdig is en daardoor vandaag ook erg fris, liet hij hele mooie stukken zien. Hij liep heel stoer door de proef, waarbij vooral het drafgedeelte en de uitgestrekte galop super goed gingen. Door zijn joligheid zat er ook een klein bokje in de proef, maar dat neem ik hem niet kwalijk. Ook bij hem is het een kwestie van routine op doen. Toch zijn deze proeven al best zwaar en startte ik vandaag maar één proef. Aankomende zomer wil ik met hem meedoen aan wedstrijden voor jonge paarden’ aldus de perfectionistische ruiter.

Voor Patrick was het een drukke dag, want hij reed ook met Sandreo-merrie Coco Chanel een Grand Prix proef. ‘Ik startte met haar HC om eens te kijken of ik alle oefeningen ook achter elkaar kon rijden. Bij mij in de buurt zijn eigenlijk geen oefenwedstrijden, dus start ik dan HC. Ze snapt het soms nog niet helemaal als de oefeningen zo snel achter elkaar komen. Daardoor heb ik vandaag ook een paar keer een volte gereden. Er zaten goed stukken in de proef, maar de extra voltes kostten uiteraard punten. Daar ging het mij ook niet om, Coco heeft vandaag veel geleerd’, besluit Patrick.

De tweede ZZ-Zwaar proef van vanavond werd gewonnen door Jolien van Kollenburg met haar Da Vinci Svk (v. United). Haar proef werd door de juryleden beloond met 66,36%.

De complete uitslagen volgen zo spoedig mogelijk.