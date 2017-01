Subtop: Mega-fijne rit levert Gerritsen overwinning op

In de Lichte Tour rubriek die vandaag tijdens de Subtopwedstrijd in Harmelen werd verreden, stond KWPN-hengst Valdez (v. Houston) het beste aan de hulpen. Met in het zadel Ingrid Gerritsen won de combinatie met 67,04%. In het ZZ-Zwaar ging de overwinning naar Talitha Vink en de Juniore Zoë Kuintjes voerde het klassement bij de in handicap verreden rubriek voor Junioren en Young Riders aan.

Ingrid die de 15-jarige hengst nu een ruim een jaar rijdt vertelt: ‘Ik heb echt mega-fijn gereden. Misschien wel te fijn, want ik zat zo te genieten dat ik bijna vergat te rijden. Op mijn protocol stond dan ook dat hij net iets expressiever mocht worden voorgesteld. Er stonden geen onvoldoendes op mijn lijsten en vooral voor de series scoorden we hoog, waaronder een acht. Ook de rechterpirouette ging vandaag super.’

De oefeningen kent hij al

‘Mijn vader was vandaag mee en eigenlijk heeft hij niks met paarden. Toch biedt hij dan zelf aan om Valdez even vast te houden, zodat ik mijn jas aan kan doen. Met Valdez rijd ik mee in de selecties voor de KNHS Indoorkampioenschappen. Daarnaast mag ik mee doen aan de VHO trofee tijdens de hengstenkeuring in Den Bosch. In de trainingen bij Johan Hamminga werken we aan de oefeningen voor de Zware Tour. Deze kent hij al, maar ik wil pas over als het echt goed is’, besluit de gedreven amazone. Met 65,59% en 64,41% was het Koosje Mulders die de tweede en derde plek in beslag nam. Dit deed ze met respectievelijk Wim (v. Rubels) en Las vegas (v. Lucky Champ). Vierde (63,29%) werd Fleur Aarsse met Zomerdam’s Agusta (v. Sandreo).

Bella Rosa in vorm

De top vier in de klasse ZZ-Zwaar zat dicht bij elkaar. Eerste werd Talitha Vink met haar Bella Rosa (v. Belissimo M). Zij reed naar 62,64%. Met 61,93% werd Ireen de Leeuw-te Riet tweede. Zij zadelde Tolando-nazaat Chicca. Met de eveneens 10-jarige Cheyenne (v. Voice) nam Latoya van der Meer het witte lint (61,07%) in ontvangst. De vierde plaats (60,86%) was voor Inge Agterberg-Heymans met Dressboy (v. Wonderboy).

Kuintjes ook bij Junioren succesvol

De gecombineerde rubriek voor Junioren en Young Riders werd aangevoerd door Juniore Zoë Kuintjes, die tot voor kort succesvol met haar pony was. Vandaag reed ze met GG Desperado (v. Florencio) naar 66,05%. Young Rider Esmee Donkers werd met Chaina (v. Sir Donnerhall) tweede (65,59%). (CdB)

Op dit moment worden de laatste twee rubrieken op Zware Tour niveau verreden. De complete uitslagen volgen zo spoedig mogelijk.

Foto: Digishots