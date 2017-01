Subtop: Margo Timmermans en Catch Me aan kop in GP

Het vroege opstaan loonde vandaag voor Margo Timmermans. In Laag Soeren zette de Brabantse amazone de hoogste score neer in de Grand Prix. Haar Dreamcatcher-nazaat Catch Me behaalde 69,4% en bleef daarmee voor op Jean-René Luijmes die in actie kwam met Aswin (v.Sandreo).

“Ik wilde kijken of ik hetzelfde kon rijden als in Nieuw- en Sint Joosland. Dat is zeker gelukt!”, vertelt een enthousiaste Timmermans. “Ik heb hard gewerkt om hem scherper en sterker te krijgen, die missie is geslaagd. Catch Me begint nu zevens en achten te scoren voor de piaffe en de passage en als je uitstrekt in galop lijkt het alsof hij de grond niet raakt. Hij is pas tien en dat is voor een Grand Prix-paard toch nog jong. De jury vertelde me dat het fijn is om naar te kijken, toch is er nog steeds ruimte voor verbetering.”

Kadercriteria

Timmermans heeft opgegeven voor de wereldbekerwedstrijd in Gotenberg en zou graag naar Indoor Brabant willen. “De kadercriteria zijn dusdanig aangescherpt dat er nogal wat ruiters afgevallen zijn. Die kaders waren toch heel handig om internationaal te kunnen starten. Ik weet niet of dit de juiste manier is om het niveau omhoog te krikken. Ik rijd de wedstrijden die ik leuk vind en wil vooral plezier in het rijden houden.”

GP-U25: Oranje lint voor Jill Huijbregts

In de gecombineerde Intermediaire II-/GP-U25-rubriek liet Jill Huijbregts de hoogste score noteren. Haar proef met Eventz Zamacho Z (v.Rousseau) werd beloond met 68,72%. Het rode lint was voor Wiep Kwakernaak en Aristarchos (v.Uphill) die 66,38% liet noteren.

Liseon Kamper wint PSG

Liseon Kamper won met haar Valdez-merrie Dance Little Diamond de Prix st. Georges. Kamper bemachtigde 65,92% met de negenjarige merrie. Marian Navis en Zolita (v.Concreto) tikten de 65% net niet aan. Joyce Heuitink kwam in actie met de ook door Benth de Graaf in het ZZ-Zwaar gestarte Zon Primaire GP (v.Don Primaire) en behaalde de derde plek en 64,61%.

ZZ-Zwaar voor Kiki Pols

In het ZZ-Zwaar kwam Kiki Pols in actie met Esprit (v.San Remo). Dit duo was met 65,21 goed voor de overwinning. Op de tweede plaats zien we Frederiek Gotink met Caraat. De Gribaldi-nazaat die eerder met Rixt van der Horst hoge ogen gooide in de pararubrieken scoorde 63,64%. Kaylee Gouda behaalde de derde plaats en 62%.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: Timo Martis

