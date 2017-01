Subtop: Lintenregen voor Vincent Bol

Dit weekend staan niet alleen de Regiokampioenschappen Zeeland op het programma in Nieuw en Sint Joosland. Op De Kroo Ruitersport werden er vandaag ook Subtoprubrieken verreden. Voor Vincent Bol was het een thuiswedstrijd, met zijn paarden De Kroo’s Baltimore (v. Johsnon) en Vip (v. Gribaldi) won twee oranje en een rood lint.

Met Baltimore won Vincent zowel de ZZ-Zwaar rubriek (67,00%) als de kür op ZZ-Zwaar niveau (68,00%). ‘De proef ging super, vooral in het galopgedeelte bleef hij gesloten en waren de wissels mooi groot. In de kür liep hij ook heel fijn. De kür is gemaakt door Charles Monterie met dancemuziek van Alesso. Ik, maar zeker ook Baltimore, vinden de muziek erg mooi. Hij kan er nog wel eens jolig van worden. Sowieso is Baltimore die nu negen is, erg jeugdig. Daarnaast is hij ook heel werkwillig. In mijn kür heb ik best moeilijke lijnen, zoals de series op een gebroken lijn. Die lukten vandaag goed. Met Baltimore richt ik me samen met mijn trainer Jeffrey Heijstek op de overstap naar de Lichte Tour. Jeffrey is niet alleen heel duidelijk in hoe je je paard moet voorstellen, maar let er ook op dat je paard los door het lichaam loopt ‘, aldus Bol die fulltime werkt bij de omgevingsdienst. Door het winnen van beide rubrieken op ZZ-Zwaar niveau werd Vincent met Baltimore tevens de overall winnaar van vandaag, waarmee hij een extra prijs verdiende.

Bezige bij

De Prix st. George rubriek werd gewonnen door Chantal Nijpjes. Met haar Chekavara (v. Rubiquil) reed ze naar de hoogste dagscore van 68,82%. Met Vip werd Vincent Bol nu tweede (66,38%). ‘Over de proef was ik erg tevreden, waarbij ook met hem de series heel goed gingen. In de kür was hij helaas iets te gespannen, waardoor er fouten ontstonden.’ Het gesprek met de gedreven ruiter was kort, want na het rijden van vier proeven nam hij direct weer plaats in het juryhokje als schrijver. De derde plaats (62,70%) in deze rubriek ging naar Sharon de Kok met Zithalia (v. Flemmingh). Sharon was met haar 13-jarige merrie de beste in de kür op Lichte Tour niveau. Het percentage kwam uit op (65,50%). De overall prijs voor de beste combinatie over de twee Lichte Tour rubrieken ging naar Chantal Nijpjes. (CdB)

Foto: Digishots

Uitslag Subtop Nieuw en Sint Joosland 27-1-2017