Subtop: Jumping Amsterdam ticket voor Maertens

Ook vandaag stond in Nieuw en Sint Joosland in het teken van het Oudejaarsconcours, een Subtop wedstrijd op Manege de Kroo. Was gisteren de jeugd aan de beurt, vandaag stonden er meerdere Subtop rubrieken op het programma.

Debuut en vriendschap

In de eerste proef van het ZZ zwaar ging de winst met 68,75% naar Jeroen Okkema met zijn paard De Macho Z.I. (v. Lord Leatherdale). ‘De Macho heb ik recent overgenomen van mijn partner Jeffrey Heijstek. Hij kreeg het te druk en zodoende besloten we dat ik hem zou gaan rijden. Vandaag maakten we ons debuut en vooral in de eerste proef liep hij heel erg fijn met een negen voor het uitstrekken. In de tweede proef werden we tweede met 65,64%. De tweede proef kwam vrij snel achter de eerste proef aan en in deze proef sloeg de vermoeidheid iets toe. Hij ging te veel voor me uit denken en toen ontstonden er wat afstemmingsfoutjes. De Macho is nog niet zo ervaren en wij zijn nog niet zo lang een combinatie dus ik verwacht dat als we wat meer routine krijgen dat de tweede proef straks ook beter wordt. De Macho Z.I. hebben wij zelf in eigendom dus ik kan hem rustig de tijd geven.’

Samen met de familie Zoutendijk runnen Jeroen en Jeffrey sinds vele jaren Stal Argonaut. ‘Dit jaar zijn wij verhuisd naar Nispen en dat bevalt erg goed. Hier hebben wij de beschikking over een grotere accommodatie met meer boxen. Bovendien zitten we nu naast het bos dus we rijden regelmatig met de paarden in het bos zodat ze afwisseling hebben.’ De vriendschap met de familie Zoutendijk is niet de enige relatie die al jaren duurt. Jeroen traint nu al veertien jaar bij Gerard Hogervorst. ‘Gerard geeft mij al vele jaren les. Hij komt bij ons thuis en dan rijd ik meerdere paarden. Dit werkt erg fijn’ aldus Jeroen Okkema.

Winningmood

De tweede plaats in de eerste proef van het ZZ zwaar was voor Vincent Bol met de Kroo’s Baltimore (v. Johnson). Zij behaalden een score van 66,29% in de Subtop klasse. In de tweede proef was de overwinning voor Mara de Vries en Dornenstern (v. Danone) die de laatste weken steeds zeer goed weten te scoren. Ook vandaag wisten zij ruimschoots te winnen met een percentage van 71,64%.

Ticket Jumping Amsterdam

In de Prix St. Georges lag voor de winnaar een ticket klaar voor de Lichte Tour rubriek tijdens Jumping Amsterdam. Dit ticket ging naar Saskia Maertens met Legend of Loxley. Deze stoere nakomeling van Lord Leatherdale liep naar een score van 71,78%. Met een procent verschil volgden op de tweede plaats Danielle van Mierlo en haar paard Custom Zadels Dayano (v. Jazz). Ook de nummer drie van deze rubriek wist nog boven de 70% te scoren. Met 70,46% ging het witte lint naar Young Rider Lisanne Zoutendijk met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione).

Tweemaal raak

Naast de winst in de Prix St. Georges wisten Saskia Maertens en haar paard Legend of Loxley ook het oranje lint te bemachtigen in de Intermédiaire I op de Subtop wedstrijd. Dit deden zij met een score van 67,96%. De tweede plaats in deze rubriek was voor Chantal Nijpjes met Checavara N (v. Rubiquil). Zij reden percentage bij elkaar van 64,67%.

Zware Tour

In de Zware Tour werd de Grand Prix in handicap verreden met de Intermédiaire II. Zowel de nummer één als de nummer twee waren amazones uit de Grand Prix. Met 69,70% was de overwinning voor Margot Timmermans met Catch Me (v. Dreamcatcher). Thamar Zweistra volgde met Hexagons Conquest (v. Rubiquil) op de tweede plaats. De Zeeuwse combinatie noteerde een percentage van 67,20%.

