Subtop: Jeugd klaar voor 2017

Gisteren en vandaag stond het Oudejaarsconcours bij Manege de Kroo in Nieuw en St. Joosland in het teken van de jeugd. Bij de pony’s werd de Felix Juristen Cup verreden en bij de Junioren en Young Riders stond de MDH Kostendrukkers Cup op het programma.

Onverwachte overwinning

De overwinning bij de pony’s in de Felix Juristen Cup was voor de 15-jarige Brandy Bos met haar pony Charming Foret. Zij zetten de rubriek op hun naam met een score van 72,14%. ‘Charming liep een hele fijne proef met nog wel een aantal verbeterpunten dus ik had nooit gedacht dat we zouden winnen met deze score’, vertelt Brandy.

‘Normaal gesproken haalt hij zijn beste cijfers voor de onderdelen in galop maar gisteren had hij eigenlijk voor alle onderdelen goede cijfers. Ik train bij Coby van Baalen en we hebben de afgelopen periode veel getraind op het recht richten en de gedragenheid. Daarnaast heeft Coby mij geleerd heel secuur mijn proeven te rijden en als een onderdeel mislukt moet ik het vaak herhalen totdat het goed gaat.’

‘Vanaf nu gaan we ons concentreren op de kür op muziek die ik tijdens Jumping Amsterdam mag rijden in het kader van de Team Challenge. Ik was echt door het dolle toen ik hoorde dat ik daar mocht rijden en ik verheug me er enorm op!’ aldus de enthousiaste amazone.

De tweede plaats was met 71,67% voor Sam Oudhof en Bedthal’s Kosima. Fleur van de Graaf en Rhyfedd Spike mochten naar voren komen om het witte lint in ontvangst te nemen. Zij behaalden een percentage van 70,38%.

Afsluiting Junioren

Carlijn Vaessen was tijdens de internationale wedstrijd in Roosendaal al in de winningmood, vandaag wist ze ook de MDH Kostendrukkers Cup bij de Junioren te winnen met Fossbury (v. Ampère). De score bedroeg 71,31%. Carlijn vertelt: ‘Fossbury liep vandaag een fijne proef zonder grote fouten. We kregen hoge cijfers voor het uitstrekken, appuyeren en de wissels.’

‘Helaas is dit onze laatste Junioren wedstrijd omdat ik 18 jaar ben en de overstap naar de Young Riders moet maken. Ondanks dat Fossbury nog maar zes jaar oud is, beheerst hij de oefeningen wel al goed. Vandaag was het nog iets te vroeg om aan de start te komen bij de Young Riders maar ik ben van plan om binnenkort de overstap naar de Young Riders te maken.’

Fossbury is gefokt door Joyce en de vorig jaar overleden Ad Vroom. ‘Als jong meisje trainde ik al bij Ad Vroom. Toen Fossbury drie jaar oud was, vroeg Ad aan mij of ik hem wilde gaan rijden. Het is een fantastisch paard die altijd alles geeft. Deze topper hebben wij inmiddels in gezamenlijk eigendom met Joyce Vroom die er ook geregeld bij is tijdens de wedstrijden’ aldus de studente bedrijfskunde.

Op gepaste afstand met een percentage van 68,42% volgde Sem Stiemer met Waldemar (v. Negro). De derde plaats was met 67,57% voor Thalia Rockx met Cenda de la Fazenda (v. Don Schufro).

Young Riders

Bij de Young Riders eiste Jasmien De Koeyer met Esperanza (v. Desperados) de overwinning op in de MDH Kostendrukkers Cup. Deze overwinning wisten zij te realiseren met een score van 70,96%. De tweede plaats was met 69,12% voor Lisanne Zoutendijk met haar Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione). Met een procent achterstand was, net zoals bij de Junioren, de derde plaats voor Thalia Rockx met Verdi de la Fazenda (v. Florett As).

Bron: Elisabeth Penterman voor Hoefslag, overname zonder toestemming en bronsvermelding is niet toegestaan

Foto: Digishots