Subtop: Hoogste dagscore voor Sandy van Boxmeer

Tijdens het derde en laatste selectieweekend voor de KNHS Indoorkampioenschappen reed Sandy van Boxmeer (op een archieffoto uit 2011 met de Kennedy-zoon Ugli) naar 72,36% in het ZZ-Zwaar. De amazone zadelde Earth Wind and Fire (v.Lord Loxley) en bleef hiermee ruimschoots voor op de concurrentie. De Prix st. Georges werd kwam op naam van Stéphanie Beek-Peters en in de Grand Prix zette Petra van Esch de winnende score neer.

“Earth Wind and Fire liep echt superfijn”, vertelt Sandy van Boxmeer. “We hebben pas vijf keer ZZ-Zwaar gestart en elke proef kan ik er meer aan rijden en de puntjes verder op de i zetten. Deze proef was eigenlijk foutloos, al kunnen er natuurlijk altijd dingen beter.” De Lord Loxley-nazaat liet negens voor het uitstrekken in draf noteren en gooide hoge ogen voor de appuyementen in draf en galop, die net als de pirouettes met achten beloond werden. “Al met al een superproef”, becommentarieert de leerlinge van Bert Rutten.

Kwaliteitsvolle paarden

Van Boxmeer kocht de ruin als vierjarige toen hij goed zadelmak was. Afgelopen zomer werd het duo Brabants kampioen en na het ZZ-Licht overgeslagen te hebben, zijn de prestaties in de ZZ-Zwaar-selecties overtuigend. De amazone runt samen met haar man een pensionstal in het Noord-Brabantse Beek en Donk. “Ik geef veel les en heb nog twee andere paarden staat. Met een zevenjarige Apache mag ik naar de Brabantse kampioenschappen in het Z2 en een eveneens zevenjarige Tango mag dat in het ZZ-Licht. Ik bof enorm met paarden die dik 70% kunnen lopen, in het verleden heb ik het wel eens met minder kwaliteit moeten doen”, vertelt de voormalig Grand Prix-amazone. De tweede plaats was voor Jolien van Kollenburg die Da Vinci SVK (v.Vivaldi) de 70% net niet liet aantikken. Mandy Wilms en Quarterback-nazaat Deep Purple waren goed voor 68,29 en de derde plaats.

Debutant

In de Intermediaire II was het debutant Lars op ’t Hoog die met Don Presidente (v.Dauphin) ruim 65% bij elkaar reed. Als enige deelnemer volgde automatisch het oranje lint. In de Grand Prix was de hoogste plaats voor Petra van Esch en Florencio-nakomeling Fido Dido, zij kwamen tot ruim 68%

Lichte Tour: Stéphanie Beek-Peters overtuigt

In de Prix st. Georges was het Stéphanie Beek-Peters die met Etoile Riche D’apardi (v.Sir Oldenburg) 70,72% en het oranje lint scoorde. Zij bleef hiermee voor op Karen Nijvelt die met haar WK-paard Elysias (v.Jazz) tot 70,33% kwam. Ilse van Cranenbroek en haar Emerald (v.Ampère) behaalden 69,80% en daarmee de derde plaats. De Intermediaire I viel ten prooi aan Jacqueline Wildemans en Caliber (v.Vivaldi), zij behaalden 62,50%.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: DigiShots