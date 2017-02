Subtop: ‘Hete’ Fries Wijdewormers Olgert wint twee keer

Dunja Constant verdiende met haar Wijdewormers Olgert (v. Ulke 338) vandaag twee keer een oranje lint. Zowel in de Intermediaire I rubriek als in de kür op muziek op Lichte Tour niveau was het raak. Alle Subtoprubrieken in Sonnega stonden vandaag geheel in het teken van Friese paarden.

Dunja vertelt enthousiast: ‘Ik ben super trots op Olgert. Hij liep vandaag heel fijn, omdat hij meer ontspannen was. Hij kan echt super heet zijn, hij wordt nooit moe en wil altijd werken. Vanmorgen heb ik hem zelfs eerst thuis nog even gereden. Zo’n Fries heb ik ook nog nooit mee gemaakt. Samen met mijn trainer Gert van den Hoorn werken we dan ook veel aan de ontspanning door hem lang en laag over de rug te rijden. In de proef zaten er helaas nog wel telfouten in mijn series, maar in de kür kon ik echt genieten. Mijn kür op popmuziek is gemaakt door Theo Holstein. Om de moeilijkheidsgraad te verhogen rijd ik vanuit een galopappuyement direct een lijn met een pirouette en laat ik veel op de tweede hoefslag zien. Olgert is nu 13 jaar en wordt pas sinds drie jaar door mij onder het zadel gereden. Daarvoor heeft hij zo wat alles gewonnen voor de sjees. Door zijn werkwillige en hete karakter denk ik dat hij de Grand Prix oefeningen zoals piaffe en passage zeker aan kan. Ik zou dan ook heel graag met hem uiteindelijk op het hoogste niveau uit willen komen.’ In de andere rubriek op Lichte Tour niveau, de Prix st. George, was Heleen de Haas met Alger T fan ‘e Boppelannen (v. Gjalt 426) de beste. Samen reden ze naar de hoogste dagscore van 65,26%. Tweede (62,57%) werd Sarina Mayr met Andries 415-nakomeling Zytske Fan Wiardastate.

Dijkman naar voldoende score

In de Intermediaire II reed alleen Marsja Dijkman met Horses2fly Haitse 425 (v. Jasper 366). Zij behaalde een voldoende percentage van 61,28%.

Twee keer raak voor Vorenhout

De ZZ-Zwaar rubriek was het drukst bezet en leverde drie prijswinnaars op. Nathalie Vorenhout was de beste (63,86%) met Anna Van De ‘haffriehoeve’ (v. Rindert 406). Het rode lint (63,14%) ging naar Lisanne Veenje. Zij zadelde Loadewyk 431 (v. Tsjerk 328). Gezeten op haar Sybrich Fan ‘e Koai (v. Jillis 301) werd Janet Yntema derde (62,21%). Ook in de kür op muziek was het raak voor Nathalie Vorenhout. Met Anna Van De ‘haffriehoeve’ reed ze een nette kür die 65,125% opleverde. (CdB)

Foto: Remco Veurink

Complete uitslagen volgen zo spoedig mogelijk.