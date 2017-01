Subtop: Danielle Heijkoop wint met een frisse Badari

Op de subtopwedstrijd in Den Hoorn was Danielle Heijkoop goed op weg met haar Gribaldi-nakomelingen. Haar Grand Prix-paard Badari won de Grand Prix en de nog wat onervaren Baldi werd tweede in de Prix. st. Georges.

“Badari was heel fris”, steekt Heijkoop van wal. “Hij gaat momenteel heel hard vooruit. Een paar weken geleden had ik in Maasdijk nog wat foutjes, die kon ik nu al voorkomen. Ik had nog wel een foutje in mijn eners, maar Badari liet wel mooie appuyementen en een kwaliteitsvolle passage zien. De piaffe wordt steeds beter. De juryleden hadden heel positief commentaar, zo vonden ze het een prettig beeld om naar te kijken. We zijn in de training steeds meer bezig met het perfectioneren, dat zou nog wat meer mogen terugkomen in de punten.”

Vertrouwen in toekomst

Heijkoop laat weten veel verwachtingen van de bruine ruin te hebben. “Hij wordt steeds krachtiger en laat steeds meer afdruk zien in de oefeningen. Badari is heel sympathiek om te rijden en doet altijd zijn best. Volgende week hopen we een mooie score te rijden in de kadervorming, maar ongeacht de uitslag heb ik veel vertrouwen in de toekomst. Zijn tijd komt nog wel!”

Overwinning voor Höppener

In de Intermediaire II was het Dorien Höppener die haar rij van overwinningen ook richting het hoogste niveau weet door te zetten. OO Seven-dochter Boa Vista Don Bria kwam tot 63,29% en mocht het oranje lint mee naar huis nemen.

Als een tijger

Valentijn van Weering reed naar de winnende score in de Prix. st. Georges. VariaHippiQue’s First Class (v.Florencio) liet 66,58% noteren en daarmee bleef de in Oldenburg gekeurde net voor op Heijkoop en Baldi die vanwege een trainingspauze al even niet op concours was geweest. “Hij kwam als een tijger van de wagen af en hij voelde zich helemaal het mannetje”, lacht de amazone. “ Het losrijden was daardoor wat onrustig en in de proef hadden we een fout in de drieërs. Baldi moet wat meer wedstrijdroutine krijgen, al heeft hij wel een goede instelling en ongelooflijk veel talent voor piaffe en passage. Die joligheid vergeef ik hem graag. De wissels vragen nog wat meer afwerking, maar ook dat is een kwestie van tijd.”

Van Weering beleefde een goede dag, want in de Intermediaire I deed hij er nog een schepje bovenop en kwam hij tot net geen 67% en dat bleek ook goed genoeg voor de overwinning.

ZZ-Zwaar: President’s First Apple overtuigt

Nadat President’s First Apple verleden jaar in de Pavo Cup voor zesjarigen al hoge ogen wist te gooien, loopt de vos nu op zevenjarige leeftijd al mooie scores in het ZZ-Zwaar. Tijdens hun debuut stuurde Patrick van der Meer de Vivaldi-zoon naar de overwinning en ruim 70%. Paul Koenraadt werd met Sunny Boy-dochter Wisala twee keer tweede . Koenraadt scoorde 64,29% en 61,64%. Trudy van Logchem, in de eerste proef nog goed voor de derde plaats, won de tweede proef met 62%. De amazone zadelde Woudtzicht’s TC Enorm (v.Ziësto).

Jeugdrubrieken: Lord Leatherdale aan kop

Charlotte Fry kwam in actie met de KWPN-hengst Lord Leatherdale (v.Lord Loxley) en wist de Young Riders-proef op naam te zetten. De stalamazone van Gertjan van Olst laat weten blij te zijn met haar proef. “Hij liet zich goed rijden en we scoorden hoge ogen voor de uitgestrekte draf en de wisselseries.” De hengst liep naar 69% en bleef daarmee Vian Sandro, van Mercedes Verwij, een procent voor. Bij de Junioren wonnen Nicole Verschoor en Charmander (v.Hohenstein). Verschoor scoorde met 65,88% een fractie meer dan Thea Bech en BEQ Dionisos (v.Spielberg)

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: DigiShots