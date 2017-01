Voor Hester Bischot ging het nieuwe jaar goed van start. Op de subtopwedstrijd in het Drentse Erica kwam de amazone tot de hoogste score in de Grand Prix. Bischot kwam in actie met haar Lusitano-hengst Trovador Raposa BR (v.Ofensor) en liet 66,15 noteren. Daarmee bleef zij enkele procenten voor op Anouk Noordman en haar tuigpaardgefokte Zeronica (v.Talos).

“Bij het opstappen was hij heel fris”, vertelt Bischot. “Ik kon hem goed onder controle houden en in de ring wist ik een constante proef neer te zetten zonder fouten. Ik had een fijn gevoel en was tevreden met het percentage. Achteraf zei het jurylid, en daar ben ik het mee eens, dat mijn paard kan piafferen voor een acht. Die kon hij nu niet geven omdat hij net wat impuls verloor. Daarom had ik voor zijn sterke onderdelen, de piaffe en de passage, nu niet hoger dan een zeven.”

Kaderscore

Hester nam de hengst van haar trainer Bruno Rodrigues Da Silva over toen hij op Lichte Tour-niveau liep. “Een Lusitano is voor mij net wat makkelijker om te rijden. Ik ben niet zo groot en Lusitano’s zijn door hun compactheid makkelijker op het achterbeen te krijgen. Hij is nu net zeventien geworden en ik hoop dat ik nog een jaar lekker met hem kan rijden. Ik roep al twee jaar dat ik een kaderscore wil rijden en daar ga ik nog steeds voor!”, licht de amazone die in het Drentse Dalen haar eigen stal runt toe.

De Middentour werd verreden over meerdere rubrieken. Saskia Knol en Tuschinski-nakomeling Cynosa behaalden 67,32% in de Intermediaire B, in de Intermediaire II was het Elizaveta Orekhova die de hoogste score behaalde. Don Dramatic, een zoon van Dramatic, kwam tot 67,63%.

Oranje en rode lint voor Paulien Alberts

Paulien Alberts zette de Prix st. Georges op naam met haar BB King (v.Painted Black). De scores lagen dicht bij elkaar, want haar score van 64,21% was net voldoende om Nicole de Leeuw op afstand te houden. De Leeuw zadelde Duvel, een nazaat van Florencio. Nars Gattmer en Champaign (v.Sorento) behaalden een derde plaats en 63,68%.

De Intermediaire I viel ten prooi aan Janien de Lange en haar Varanasi (v.Krack C). Dit duo liet ruim 65% noteren. Paulien Alberts tikte in deze proef de 65% net niet aan en bleef daarmee voor op Dagmar van ’t Land en Proface Valeur D (v.Ferro).

Behoudende scores in het ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar waren de scores enigszins behoudend te noemen. Anouk Noordman won met Astor-zoon Atze een proef met 62,43%, terwijl Ina Beuving met Dinant B (v.United) 62,14% scoorde. De derde plaats was voor Romy Vreugdenhil die Patrick naar 62,07% loodste. Ina Beuving stond in de eerste proef op de vierde plaats, haar viel net geen 61% ten deel. In de tweede proef behaalde Beuving met Uphill-nazaat een fractie meer en de overwinnning. Met 61,07% bleef zij voor op Hester Bischot die een krappe winstpunt reed met Muenchhausen-nakomeling Monsieur.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

Foto: DigiShots

