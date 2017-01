Subtop: Goede generale voor Jumping Amsterdam voor Denise Nekeman

Op de subtop wedstrijd in Bunschoten-Spakenburg was het Denise Nekeman die naar de hoogste dagscore reed. Met Boston STH (v. Johnson) was ze de enige die de 70%-grens overschreed. Overwinningen waren er verder voor Laura Ravelli met Zeros (Inter I/II), Britt van der Panne met Atink (LT/YR), Sem Siemer met Waldemar (ZZ-Z/Jun) en Jonne van Bekkum met Vikkie (ZZ-Z).

De pas 23 geworden Denise Nekeman vormt al jarenlang een combinatie met haar AES-gekeurde hengst Boston STH. ‘Ik heb hem beleerd toen hij drie was; daarna ging hij naar Hans Peter Minderhoud die hem opgeleid heeft en in de jonge paardencompetities reed en in 2013 -toen hij zeven was- kwam hij weer bij ons. Hans Peter traint ons ook; het is natuurlijk superleuk dat hij Boston zo goed kent.’

Puntjes op de i

In Bunschoten startte Denise met een ‘missie’: de puntjes op de i zetten voor de U25-rubriek op Jumping Amsterdam. ‘In de training kun je hier en daar een paar passen wachten voordat je een oefening inzet; in de proef moet het allemaal sneller. Dat precieze rijden vind ik moeilijk genoeg.’

‘Ook is het belangrijk dat ik zoveel mogelijk anticipeer op hoe Boston is op een wedstrijd. Hij kan namelijk behoorlijk wat spanning krijgen. Niet dat hij afslaat, hij doet het áltijd voor me. Maar hij wil dan zó graag dat ik nog moet leren hoe ik dat zo goed mogelijk kan handelen. Vorig jaar waren we ook in Amsterdam (Lichte Tour, red.), en toen was hij aardig opgewonden.’

I’m Perfect

In de week die nog volgt richting Amsterdam blijft Denise proefgericht trainen. ‘Vrijdag ga ik nog een keer naar Hans Peter. Het is al heel goed zoals hij nu loopt, maar de foutjes moeten er nog uit. In één piaffe hadden we wat balansverlies omdat ik vlak voor de inzet mijn beugel verloor en tijdens de serie om de pas kwam ik iets teveel in met een hulp waardoor hij zijn kont omhoog bracht. Ik weet dat er hoge cijfers in zitten; voor een passage hadden we bijvoorbeeld een 9 en ook de piaffes kan Boston voor een 8.’

Naast Amsterdam kijkt de amazone uit naar de KWPN Hengstenkeuring, een week later. ‘Ik rijd daar onze zelfgefokte dressuurhengst I’m Perfect STH (Zack x Fidertanz), zo’n fijn paard! Hij pakt zo goed aan! Net alsof hij al een paar jaar ouder is. Met Jill (Huijbregts), Anne (Meulendijks) en Maxime (van der Vlist) rijd ik in het showblok voor Valegro, op zaterdag, ook daar heb ik heel veel zin in. Het leuke is dat je op een HK heel ander publiek tegenkomt dan op een dressuurwedstrijd.’

Inter: Ravelli succesvol

De tweede prijs in de GP/U25-rubriek was voor U25-amazone Teddy Wiedeler met Bexli (v. Rubinero) met ook een prachtige score van 69,30%. In de Intermediaire I en II was Laura Ravelli de gelauwerde amazone. Ze stuurde de Obelisk-nakomelingen Zeros en Aike naar 65,66 en 61,91% en werd daarmee eerste en derde. Shanda de Boer behaalde 62,63% met Eastend’s Zamira (v. Rubels), goed voor een tweede positie.

Van der Panne: winnend LT-debuut

Young Rider-amazone Britt van der Panne was heel tevreden over haar debuut in de Lichte Tour met Atink. De expressieve Tuschinski-zoon was meteen goed voor een score van ruim 66%. Sanne Beijerman werd tweede in deze gecombineerde rubriek. Haar PSG-proef met Charming Norel (v. Winningmood) leverde bijna 63% op. Het derde lint ging naar Daniëlle Keur met Wynton-zoon Dettori.

Sem en Waldemar

Junioren-ruiter Sem Siemer en Waldemar, het ‘oude’ Grand Prix-paard van Marian Dorresteijn, worden steeds meer een combinatie. De scores zijn daar ook naar; hun eerste proef, in november, was al veelbelovend met 66%, maar nu gaat het steeds meer richting de magische 70%. In Bunschoten-Spakenburg was er 69,66%.

Twee keer Epskamp

Zoë Kuintjes werd mooi tweede met GG Desperado (v. Florencio) met 66,28%. Op de derde plek de eerste ZZ-Z-combinatie: Chris Epskamp met Riverman-zoon Wish, met 61,64%. Dezelfde Chris Epskamp werd tweede met zijn eerste proef. Hij moest de eerste prijs laten aan Jonne van Bekkum die Corland-zoon Vikkie naar 61,50% reed. (cd)

Uitslagen Subtop Bunschoten_17012017

Foto: DigiShots