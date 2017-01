Subtop: Glock’s Ziësto debuteert met 72% op hoogste niveau

Het niveau was tijdens de laatste selectiewedstrijd in Ermelo torenhoog. In vrijwel alle klasses gingen de deelnemers ruim over de 70%. Hans Peter Minderhoud debuteerde met de KWPN-hengst Glock’s Ziësto (v.Lancet) op het hoogste niveau en liet 72,55% noteren. De ruiter bleef daarmee nipt voor op zijn stalamazone Marieke van der Putten en Glock’s Federleicht (v.Fürst Piccolo).

Ook in de Lichte Tour was er een combinatie die de 70%-grens ruimschoots doorbrak. Expression (v.Vivaldi) liep een proef die beloond werd met 75,79%. Daarmee was Diederik van Silfhout vooral een concurrent van zichzelf , want met zijn andere troef Szenario (v.Sorento) behaalde hij de tweede plaats en 69,47%. “Expression liep een heel fijne foutloze proef. Eigenlijk ging alles heel goed, in zowel de staponderdelen, de draftour als de galopreprise hadden we geen fouten, al waren er wel wat kleine dingen zoals de keertwendingen die wat rommelig waren en een pirouette die iets groot uitviel.”

Ruig draven

Met deze score is Van Silfhout goed op weg richting de KNHS Indoorkampioenschappen. Een wedstrijd waar hij gaat rijden zoals alle andere wedstrijden. Zijn andere paard, de negenjarige Szenario, is ook geplaatst voor de kampioenschappen. “Een paard dat heel ruig draaft en enorm op de drafonderdelen scoort”, vertelt de ruiter. “Hij kan ook goed galopperen, voor de pirouettes had hij ook hoge cijfers.” De derde prijs was voor Wendy van Diessen die Painted Black-nazaat Evanel’s Blackie W zadelde en 67,43% bemachtigde.

Intermediaire II: Diana Boer en Hot Fever naar ruim 72%

In de Intermediaire II liet Diana Boer zien meer dan klaar te zijn voor het gevraagde niveau. Haar Hotline-zoon Hot Fever scoorde 72,37% en wist daarmee ruim voor te blijven op Wiep Kwakernaak en Custom Zadels Winona (v.OO Seven) die tot 67,17% kwam.

ZZ-Zwaar: Adelinde aan kop

In het ZZ-Zwaar wist Adelinde Cornelissen de jury te overtuigen met de volle broer van haar gepensioneerde toppaard Parzival (v.Jazz). De AES-gekeurde voshengst behaalde 73,79% en bleef daarmee precies twee procent voor op San Siro (v.San Amour) die voorgesteld werd door Jennifer Sekreve. Sanne Voets en haar paralympisch kampioen Demantur (v.Vivaldi) scoorden 67,57% en daarmee de derde plaats.

Foto: DigiShots

Uitslag Subtop Ermelo