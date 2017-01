Subtop: Favorietenrol voor Scholtens en De Vries

Met wederom een overwinning tijdens de derde en tevens laatste selectiewedstrijd voor de KNHS Indoorkampioenschappen, gaan Emmelie Scholtens en de goedgekeurde KWPN-hengst Desperado (v. Vivaldi) als één van de kanshebbers van start. Gisteren zette de expressieve combinatie een score van 72,63% neer in de Prix st. George rubriek die verreden werd in Nieuw en Sint Joosland.

Ook Mara de Vries en Dornenstern (v. Danone) hebben een favorietenrol waar te maken tijdens de Indoorkampioenschappen op ZZ-Zwaar niveau. Samen wonnen ze voor derde keer tijdens een selectiewedstrijd, dit keer met 71,21%.

Scholtens blikt terug op haar proef: ‘Desperado liep best wel goed, maar kan beter. Hij loopt in de proef nog niet zoals hij thuis laat zien. Hij was nog wat gespannen en wordt dan heet. Als hij later de zwaardere proeven gaat lopen is dat natuurlijk wel fijn, want hij geeft nooit op. Hij bleef gister ook iets te diep, terwijl ik hem normaal mooi voor me kan houden. Hier kunnen we dus nog op verbeteren. Verder waren er meerdere hoge cijfers in het drafgedeelte en voor de pirouettes.’

Kansen

‘Volgende week mogen we starten op Jumping Amsterdam en de week daarna doen we mee aan de VHO trofee op de KWPN hengstenkeuring . Wat betreft mijn kansen op de KNHS Indoorkampioenschappen eind februari, ben ik daar niet zo mee bezig. Er zijn veel goede combinaties die kans maken. Ik probeer net als altijd zo goed mogelijk te rijden’, aldus de amazone nuchter. Met twee nakomelingen van Maestro eindigde Karen Nijvelt in de top vier. Tweede (67,00%) werd ze met Eli. Met Dreamboy M werd ze vierde (66,36%). Eline van Egmond eiste met haar Duvall (v. Sancisco) het witte lint op (66,71%).

De Vries toont vorm

Mara de Vries wist met haar Dornenstern (v. Danone) ook de 70%-grens te overschrijden en het oranje lint naar zich toe te trekken in het ZZ-Zwaar. Danielle van Mierlo wist met bijna 70% tweede te worden. Zij zadelde Custom Zadels Dayano (v. Jazz). Met Crespo (v. Vivaldi) was de derde plek (68,03%) voor Geert-Jan Raateland.

Vandaag worden in Nieuw en Sint Joosland nog meer dressuurrubrieken verreden, waaronder de kadervormingswedstrijd voor U25 en Grand Prix en diverse rubrieken kür op muziek. Het wedstrijdverslag en de uitslagen volgen zo spoedig mogelijk. (CdB)

Foto: DigiShots

Bekijk hier voor de uitslagen.