Subtop: ‘Drie weken geleden lag ik er nog naast!’

Toen hij de ring uit kwam na zijn ZZ-Zwaar-proef op de subtop wedstrijd in Raalte dacht hij: ‘Dat wordt ‘m vandaag niet…’ Ferdi Kersten was maar matig tevreden; hij had een hele dikke fout omdat zijn hulp om aan de wisselserie te beginnen niet doorkwam bij Casino Royale en ook verder was de proef niet foutloos.

Toch had de ruiter uit Wierden genoeg compensatie opgebouwd om de tweeën op het protocol weg te poetsen. Hij won twee keer, met 64,64% en 63,36%. ‘Er stonden ook 8-en op de lijst en de jury vond het een fijn paard. Een paar weken geleden, bij ons wedstrijddebuut, hadden we al hogere scores, maar ik ben hier al blij mee. We zijn pas dik een half jaar een combinatie!’ Ferdi kocht de tienjarige springgefokte bruine van Sabine Vosmer, die hem zelf had afgericht en opgeleid tot ZZ-Z-niveau. Omdat zij naar de Verenigde Staten verhuisde, zocht ze een nieuwe eigenaar voor haar oogappel.

’Best gecompliceerd’

Ferdi dacht dat de 1.84m grote ruin van Voltaire x Germus R hem wel zou passen. ‘Maar toen ik er op zat, was ik er niet van overtuigd dat ik een klik met hem zou krijgen. Hij is heel vlug. Sowiewo was Sabine de enige die er ooit op gezeten had; we hebben lang aan elkaar moeten wennen. Mijn vorige ZZ-Z-paard, dat ik net verkocht heb, was heel simpel te rijden, terwijl Casino Royale best gecompliceerd is.’

‘Hij is leuk en lief, maar bijvoorbeeld drie weken geleden kreeg ik ineens zomaar een paar fikse bokken om de oren en lag ik er zo naast!’ De ruiter is van plan zijn paard nog een paar keer in het ZZ-Z uit te brengen en dan over te stappen naar de Lichte Tour. ‘Die proeven liggen ons denk ik beter.’ Naast Casino Royale rijdt Ferdi nog een paard in het Z1. Met deze Dimaggio-zoon Deutschmark (foto) doet hij het rustig aan.

In de andere ZZ-Zwaar-groep won Kiki Pols twee proeven met Esprit (v. San Remo), met 63,57 en 62%.

Leading lady Vai Bruntink

In de Lichte Tour eindigde Vai Bruntink bovenaan. De op dit niveau al heel bevestigde Chardonnay (v. Winningmood) won, met ruim 68%. De achtjarige KWPN-hengst Ebony (v. Painted Black) was niet bij de les. Met hem moest ze het doen met net geen 65%.

Tekst: Christine Dijk

Foto: DigiShots