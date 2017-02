Subtop: ‘Mijn doel met Dacar’s Dream is het EK’

Op de subtop wedstrijd in Den Dungen won Joëlle Peters vanmiddag de gecombineerde ZZ-Z en Junioren-rubriek. Met Dacar’s Dream behaalde ze een score van 67,36%.

‘Volgende keer moeten de fouten er nog uit’, aldus de jonge amazone. ‘Maar verder was ik super tevreden. Er zaten hele mooie stukken in en we gaan steeds meer vooruit.’ Die ‘mooie stukken’ betreffen vooral het uitstrekken en de appuyementen, waar de stoere vosruin van Johnson echt in uitblinkt. Vandaag sloop er echter ook een fout in de uitgestrekte galop, en het achterwaarts gaan was slordig.

Laatste jaar Junioren

De zeventienjarige Joelle probeert zich met Dacar’s Dream in het Junioren-kader te rijden. Het is mijn laatste jaar bij de Junioren. Het zou dus fantastisch zijn als we naar het EK zouden kunnen… Daarnaast richt ik me in de training ook al wat op de oefeningen die in de proeven voor Young Riders zitten. Die overgang is over het algemeen nogal pittig. Dacar heeft zeker talent voor méér; hij pakt bijvoorbeeld de series al goed op.’

Joëlle noemt Dacar (Johnson x Rousseau) een lot uit de loterij. ‘Ik had al verschillende paarden geprobeerd toen we er een zochten om de overstap na de pony’s mee te maken. Ruim twee jaar geleden kwamen we Dacar tegen bij Kirsten Brouwer op stal. Daar stond hij eigenlijk nog maar net, dus zij had hem nooit gestart en hij was nog vrij groen, als zesjarige. Onder begeleiding van Joyce Lenaerts – bij wie ik toen werkte – ben ik met hem in het Z begonnen.’

Vertrouwen

Dacar staat nu op Stal Argonaut, waar Joëlle getraind wordt door Jeroen Okkema. Verder volgt ze de kadertrainingen van Marlies van Baalen. ‘Het leuke aan Dacar is dat hij altijd vrolijk is en zin heeft om te werken. Het is een paard dat houdt van aandacht. En ik kan in de ring altijd op hem vertrouwen.’

De twee overige prijswinnaars reden een ZZ-Zwaar-proef: Yardena van Es met Excellent Diva (v. Lord Leatherdale, 66,86%) en Mandy Wilms met Deep Purple (v. Quaterback, 66,43%) werden tweede en derde.

LT: Elastico

De Prix St.Georges was een prooi voor Saskia van Es met eveneens een nazaat van Johnson, Elastico. Met een score van bijna 68% bleef de AES-hengst voor op José van Haaren met Romik’s Atomic Dance (v. Royal Dance).

De overige rubrieken in de Jacoba Hallen in Den Dungen zijn nog in volle gang; uitslagen volgen.

Christine Dijk voor Hoefslag

Foto: DigiShots