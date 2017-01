Subtop: ‘Nu mooi hier op voortbouwen met Corazón’

Op de subtop wedstrijd in de Hedde Jan Cazemier Manege in Tolbert was Hennie Roffel met Corazón de beste in het ZZ-Zwaar met 66,57%.

Hennie Roffel was bijzonder te spreken over haar rit met Corazón (v. Johnson). Ze heeft de tienjarige vosruin nog maar een maand of twee onder het zadel. De amazone is sinds september werkzaam bij stal Larmoyeur in Winschoten, waar Corazón in training staat. ‘Ik had wel een klik met Corazón. Dan is het zaak om een combinatie te worden en vervolgens ervaring op te doen in de ring. Het is een paard met veel techniek in de benen, sensibel, én hij is knap!’

Bij Christa Larmoyeur heeft Hennie van alles te rijden, handelspaarden, paarden die de IBOP moeten lopen of jonge paardenrubrieken… ‘Het zijn momenteel vooral Z1- en Z2-paarden die ik onder mijn hoede heb; Corazón is vooralsnog het enige paard op dit niveau. Een maand geleden heb ik hem één keer gestart in het ZZ-Z, maar toen vond hij het nog erg spannend; vandaag reden we eigenlijk een foutloze proef, maar kon het nog wat mooier afgewerkt. Het is nog wat groen allemaal.’

‘Fijn werken’

Hennie geeft aan het prima naar haar zin te hebben bij Stal Larmoyeur. ‘De afwisseling, al die verschillende paarden, is erg leuk. Bij stal Arcadia (op de foto met Arcadia’s Citha Utopia) heb ik jarenlang dezelfde paarden gereden en doorontwikkeld, hier weet ik bij wijze van spreken niet wat er volgende maand op stal staat en waar ik mee aan de gang ga. Ook Corazón kan maar zo een keer verkocht worden. Maar het is fijn werken op deze stal; het team is geweldig, de sfeer is goed, er zijn altijd kwaliteitsvolle paarden.’

Roffel bleef met de Johnson-zoon een fractie voor op Leonie Evink met de Friese hengst Wylster 463 (v. Rindert 406). Marloes Oldenhuizing stuurde O’marado’s Boris (v. Santano) naar 64,21% en de derde plek, gevolgd door Kelly Maijoor met Donar V (v. Contendro I) en Romy Vreugdenhil met Patrick.

De Leeuw met Duvel naar 68%

Nicole de Leeuw won met Duvel (v. Florencio) de Prix St. Georges met 68.22%. Ellen Wynia werd tweede met Chakakahn (v. Sir Donnerhall) met 66,51%; Marit Slagter mocht met Awaldie het witte lint ophalen (65,72%). De Intermédiaire I werd op naam geschreven door Rachelle Buining met Rhythem and Blues (v. Welt Hit II) met 65,53%. Bennie van Es reed de bont hengst Maurits van Nassau (v. Willem van Nassau) naar net iets minder punten. Hij werd tweede met 65,13%. Janien de Lange met Varanasi (v. Krack C) was de derde prijswinnaar.

Tekst: Christine Dijk

Foto: DigiShots