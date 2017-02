Subtop: Boston STH loopt naar 72% in oefenrondje

In Bronneger zetten Jeanine Nekeman en Johnson-zoon Boston STH de winnende score neer in de zwaarste klasse. “Een oefenrondje”, volgens de amazone die 72% bemachtigde voor haar proef.

“Ik wilde op wedstrijd omdat ik na Jumping Amsterdam op de KWPN Stallion Show heb gereden. Dat is een iets andere setting dan in Bronneger en ik wilde graag weten of Boston gespannen was. Na het vlechten dacht ik dat hij heet zou zijn, hij stond te bokken op de poetsplaats. Op wedstrijd was hij heel rustig, zelf had ik ook geen spanning omdat ik het als een oefenrondje zag. Het was deze ronde bijna te ontspannen, er had wat meer pit in gemogen. Toch was ik heel tevreden, er ontstonden geen grote fouten.”

Puntjes op de i

De KNHS Indoorkampioenschappen komen om de hoek en dat is voor Nekeman wel een reden om de zwarte hengst nog eens aan te scherpen. “Het gaat heel goed, maar die andere meiden zitten ook niet stil. Morgen is hij vrij, dinsdag misschien ook nog wel, maar vanaf dan gaan we de puntjes op de i zetten om in Ermelo zo goed mogelijk te rijden.” De overige deelnemers in deze klasse wisten geen voldoende score te rijden.

Vincourt wint Lichte Tour

Annemieke Vincourt zadelde Diede Dieni (v.Spielberg) om met 64,93% naar de overwinning in de Lichte Tour te rijden. De tweede plaats was voor Wilmer Lanning die met Charmeur een procentje minder scoorde. Marit Slager behaalde met 62,11% de derde plaats, dat deed zij met Awaldie.

ZZ-Zwaar: Bosma overtuigt

Samantha Bosma en Chifra wonnen overtuigend proef 35 door 66,14% bij elkaar te rijden. Thea Mandemaker en Dumont waren goed voor het rode lint en 62,79%. In de andere ZZ-Zwaar-proef stond Bosma weer bovenaan, ditmaal met 65,43%. Jolien ten Hoor en Amazing Diamant scoorden 62,50% en de tweede plaats.



Young Riders: 68% voor Skylar Bos

Bij de Young Riders kwam Skylar Bos in actie met Black Boy, het duo kwam tot 68,22%. Het rode lint was voor Amber den Heyer die Kop Jansen Bas naar 62,76% reed.

Bron: Hoefslag (overname zonder bronvermelding niet toegestaan).

