‘Hij wordt misschien wel beter dan Totilas’

Glock’s Toto Jr. zwaait zijn benen nog eens extra naar voren: ‘Zien jullie wel hoe goed ik ben?!’ Het publiek klapt enthousiast mee als de winnaar van de hengstencompetitie klasse M voorbij komt, onder Marieke van der Putten. Oren naar voren en gáán!

Na afloop stapt Edward Gal Toto uit, aan de hand. Even rustig worden voordat hij naar stal gaat. Groom Vanessa Ruiter strooit het stro in zijn stal nog eens op. ‘Wat een hengst hè, is zij ook trots op ‘haar’ Toto.’

Grand Prix

‘Hij lijkt echt als twee druppels water op Totilas. Die heb ik natuurlijk ook verzorgd en ken ik ook’, vertelt Vanessa. ‘Dat talent onder het zadel, ok, dat voel ik uiteraard niet. Maar ook qua karakter is het precies z’n vader. Hij weet precies wanneer het moet gebeuren, snapt wat de bedoeling is. Je moet het natuurlijk allemaal nog maar afwachten, maar het kan niet anders dan dat hij ook een Grand Prix-paard wordt, met Edward. Stiekem denk ik dat hij nog beter wordt dan Totilas…’

Christine Dijk voor Hoefslag

Foto: DigiShots