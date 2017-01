Sterk deelnemersveld wereldbekerwedstrijd Jumping Amsterdam

Het belooft een spannende strijd te gaan worden in Amsterdam. Vorig jaar won Isabell Werth (foto) deze wereldbekerwedstrijd en markeerde de wedstrijd het begin van haar opmars met Weihegold Old.

Dit jaar, tijdens de zesde etappe van de West-Europese League van de FEI World Cup™ Dressage neemt de nummer 1 van de wereld het op tegen onder andere landgenote Jessica von Bredow-Werndl, Carl Hester, Patrik Kittel, Severo Jurado Lopez en de Nederlandse toppers Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Diederik van Silfhout.

Programma

In totaal strijden negentien ruiters uit negen verschillende landen om de felbegeerde wereldbekerpunten en een startplaats in de finale, eind maart in Omaha. Hans Peter Minderhoud is als titelverdediger al verzekerd van een finaleplek. Op vrijdag 27 januari wordt tijdens Jumping Amsterdam de FEI Grand Prix, een vaste dressuurproef, verreden. De beste vijftien combinaties rijden op zaterdagmiddag 28 januari de FEI World Cup™ kür op muziek presented by RAI Amsterdam. Deze proef bestaat uit verplichte oefeningen, maar met een eigen choreografie en moeilijkheidsgraad. In deze wereldbekerwedstrijd op zaterdagmiddag worden de punten verdeeld.

Spannende strijd

Het belooft een spannende strijd te worden, want dit deelnemersveld trof elkaar nog niet eerder tijdens deze wereldbekerreeks. De allereerste wedstrijd van het seizoen in Odense werd gewonnen door Severo Jurado Lopez met Lorenzo. Isabell Werth en Weihegold Old wonnen de kwalificaties in Lyon en Stuttgart. De laatste wereldbekerwedstrijd, die in december in Londen werd gereden, kwam op naam van Carl Hester met Nip Tuck. Hans Peter Minderhoud pakte toen met Glock’s Flirt de tweede plek en Edward Gal met Glock’s eindigde als derde.

Livestream

De FEI Grand Prix op vrijdag van 11:00 – circa 15:00 uur is gratis te volgen op www.clipmyhorse.tv/nl/ en de FEI World Cup™ kür op muziek op zaterdag van 12:30 – circa 15:30 uur is te zien op www.feitv.org (tegen betaling). Bezoekers van Jumping Amsterdam en kijkers van de livestream kunnen dit jaar voor het eerst ook zelf punten geven in de gratis app ‘Spectator Judging’. De gemiddelde totaalscore die via deze app wordt gegeven, wordt net als de officiële jurybeoordeling, direct na iedere proef gepubliceerd op het scherm in de piste.

Bron: Jumping Amsterdam / Hoefslag

Foto: Remco Veurink