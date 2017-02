Stephanie de Frel: ‘Ik zal dat vrolijke hoofd van Zethar VMF missen’

De Gelderse hengst Zethar VMF is verkocht naar Korea. Daarmee is amazone Stephanie de Frel het paard dat haar inwijdde in de Grand Prix kwijt. Zethar betrekt een stal bij dezelfde ruiter die haar Lichte Tour-paard Carstenwaard een jaar geleden aanschafte.

De Frel kreeg Zethar drie jaar geleden onder het zadel, toen ze stalruiter werd bij VMF Stables. ‘Hij was toen al Grand Prix, maar ik nog niet. Met hem heb ik mijn eerste schreden in de hoogste klasse gezet’, vertelt de Zeeuwse amazone. ‘Hij stond al sinds zijn zesde bij VMF Stables; gedekt heeft hij nooit; hij was op wacht gezet bij het KWPN en dat is altijd zo gebleven. Bij ons stond immers de sport voorop, niet voor de fokkerij.’

De amazone noemt de dertienjarige Zethar een keigoed leerpaard. ‘Hij heeft mij ook die zware oefeningen geleerd! Met hem heb ik hele gave wedstrijden gereden, zoals mijn seniorendebuut op Jumping Amsterdam, CHIO Rotterdam… ik heb genoeg paarden te rijden, maar zal zijn vrolijke snuit missen.’

Ze noemt Zethar de clown van de stal. ‘Hij was wel hengst en liet zich vaak gelden, zeker als er nieuwe paarden op stal kwamen. Het was een lawaaischopper, met rare trekjes, een echte aandachttrekker. Maar onder het zadel was het een superfijn paard. Ik weet zeker dat die Koreaanse ruiter er een geweldig paard aan zal hebben, net als dat ik dat altijd gehad heb.’

De Koreaanse ruiter mikt op een plek in het team voor de Azian Games. ‘Of hij daar Zethar voor zal inzetten of Carstenwaard of nog een ander paard, daarvan heb ik echt geen idee.’

Voor de subtop heeft De Frel nu haar pijlen gericht op Beach Boy VMF (v. Sorento), met wie ze een paar weken geleden haar Zware Tour-debuut maakte. Met Chardonnay VMF (ex Calrieta H, v. Westpoint) startte ze onlangs voor het eerst in de Lichte Tour. Daarnaast zit de jongere garde dressuurpaarden van VMF Stables er aan te komen, zoals de Totilas-zoon Gladiator VMF, die dit jaar derde werd in de Subli Cup-finale vijfjarigen.

Facebook Stephanie de Frel/Hoefslag