Steffen Peters stuurt nieuwe aanwinst Wizard Banamex naar GP-overwinning

Gisteren reed Steffen Peters zijn nieuwe aanwinst Wizard Banamex naar de winst in de CDI3* Grand Prix in Nevada. Hij kreeg de donkerbruine minder dan een maand geleden te rijden van zijn Mexicaanse eigenaresse.

Tijdens het eerste CDI in dit casino resort, waar meestal internationale springwedstrijden en westernwedstrijden worden georganiseerd, scoorden Peters en de vijftienjarige Deense warmbloedruin 68,56 procent.

Wizard Banamax, een kleinzoon van Weltmeyer II en Ragazzo, is nauw verwant aan N.O.H.’s Daijoubo (v. Daddy Cool), de tienjarige Grand Prix-ruin van Andreas Helgstrand en Severo Jurado Lopez. Hij is eigendom van Maria de Lourdes en werd eerder uitgebracht door de Mexicaanse ruiter Jesus Enrique Palacios. Hij reed hem in de zware tour tijdens het Adequan Global Dressage Festival in Florida in 2014, maar deed daarna een stapje terug naar de lichte tour om in 2015 in Mexico mee te kunnen doen aan de Pan American Games.

Kathleen Raine reed met Breanna, een zeventienjarige Hanoveraanse merrie die deel uit maakt van het Nations Cup-team en voor het eerst in acht maanden werd uitgebracht, naar de tweede plaats met 68,54%. Daarna volgde Terri Rocovich met Uiver met 64,40%.

Bron: Dressage-News.com

Foto: Remco Veurink