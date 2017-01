Slechts twee combinaties in Belgisch A-kader

De KBRSF (Belgische federatie) maakte eerder het A-kader van de Belgische dressuurruiters bekend. Slechts twee combinaties wisten zich het A-kader binnen te rijden, namelijk: Jorinde Verwimp met Tiamo (v. Lester) en Jeroen Devroe met Eres DL (v. Sir Lui).

Criteria

Alleen Verwimp en Devroe voldoen met hun paarden aan de criteria die België stelt voor het A-kader. Zij wisten voor opname in het kader als enige twee keer 71% te rijden in Grand Prix (Special) tijdens een observatiewedstrijd of op een CDI in een periode van 9 maanden.

Eén van de best scorende combinaties uit België van 2016, Fanny Verliefden en Lord Loxley-dochter Annarico, maken op het moment geen deel uit van het kader. Doordat de merrie een blessure opliep in juni kon de combinatie niet aan start komen op de Olympische Spelen van Rio, het duo had zich in de eerste instantie als enige Belgische combinatie geplaatst. Tot op heden zijn ze niet meer in de wedstrijdring verschenen.

B-kader

In het B-kader, waar het criteria 3% lager ligt, zijn er vier ruiters terug te vinden. Ook hier duikt Devroe weer op, ditmaal met de Florencio-zoon Aaron. Verder hebben Françoise Hologne-Joux met Wodan (v. Gribaldi), Laurence Roos met File Rouge (v. Stedinger) en Katrien Verreet met Galliani Biolley (v. Sir Donnerhall) zich voor het kader geplaatst.

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots