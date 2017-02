Oud top-tennisser Schalken: ‘Pony’s zijn óók leuk’

Afgelopen weekend vond het LK dressuur voor pony’s plaats in Merselo. Twee deelneemsters waren de tienjarige Jacky Schalken in de klasse L1 en de achtjarige Marie Schalken in de B, dochtertjes van oud-toptenniser Sjeng Schalken.

Toptennis

Stond vroeger alles in het teken van tennis, nu draait alles om de dochters Jackie en Marie en hun hobby. Met zijn gezin woont Schalken in Kessenich op de Belgisch/Nederlandse grens. Hij kijkt met steeds meer voldoening terug op zijn loopbaan en kan ervan genieten. Toen de Limburger ruim acht jaar geleden stopte met toptennis omdat zijn lichaam het niet meer aankon, bouwde hij een normaal leven op en verruilde het mondaine Monte Carlo voor de rust van Kessenich. Sindsdien geniet de winnaar van negen ATP-toernooien van het gezinsleven. Hij heeft ook in de halve finales van de US Open gestaan. Toch is hij blij dat zijn dochters gekozen hebben voor paardrijden.

Plezier

Naar eigen zeggen op L1.nl weet Sjeng Schalken niets van paarden, behalve dat het veel geld kost. Maar zijn dochters hebben er plezier in en daar draait het toch om. Dochter Jacky verklapt zelfs dat haar vader de pony niet eens durft aan te raken.

Videoverslag 1L.Nl

‘De meiden zijn helemaal gek van paarden. Onze jongste Marie werd op de kampioenschappen derde met haar B pony in de B klasse en mocht op het podium plaatsnemen, dat was natuurlijk geweldig voor haar. Jacky heeft een C pony Beau genaamd en Marie’s pony heet Maartje. Ondanks dat we de ruimte zouden hebben om de dieren zelf te houden, staan deze gestald op een boerderij met een rijbak, een paar minuten van hun huis, want anders zou ik er de hele tijd zelf mee bezig moeten zijn. Jacky en Marie zijn lid van vereniging Equinus in Stramproy in Nederland’, vertelt Schalken.

Jacky wil eigenlijk liever gaan springen en gaat daar binnenkort dus ook mee beginnen in de B klasse, ook omdat ze meer een springpony heeft. De jongste, Marie, is meer voor het dressuurgebeuren. ‘Ze rijden zoveel als ze kunnen want ze vinden het helemaal fantastisch, zowel springen als dressuur en switchen soms ook nog van pony. Het is een fijne hobby, ze zijn met dieren bezig, veel buiten in de natuur en ze hebben het grootste plezier’ aldus Schalken.

Zevende

Jackie Schalken eindigde op de kampioenschappen uiteindelijk op een zevende plaats maar was toch heel tevreden.

De jonge Marie Schalken op het podium.

Bron: L1 / Hoefslag overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Ricky Schalken