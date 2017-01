Sem Stiemer: ‘Walli is een grote vriendelijke reus’

De zeventienjarige Havo 5-scholier Sem Stiemer timmert behoorlijk aan de weg bij de Junioren. Dit doet hij met het voormalige Zware Tour paard van Marian Dorresteijn, Waldemar (v. Negro). Voor Sem Stiemer een unieke kans om met een correct afgericht paard met de nodige kwaliteit aansluiting te vinden bij de Junioren. Hij is ambitieus maar werkt stap voor stap naar zijn doelen.

Marian Dorresteijn

Hij rijdt hem pas drie maanden, maar sores tegen de 70% komen al in beeld. Siem vertelt: ‘ “Walli” is een grote vriendelijke reus en heel relaxed. Behalve in de ring, dan gaat hij er voor. Als er iets fout gaat, ligt dat aan mij. In het begin had ik moeite om hem gewoon voorwaarts te laten draven, dan zat hij zomaar in passage. Marian kent hem natuurlijk goed en helpt mij dan.’

Teamplek

‘Natuurlijk zullen mensen denken dat het gemakkelijk is, omdat Walli al zoveel kan. Daar trek ik mij niks van aan, ik doe gewoon mijn ding. Mijn doel met Walli is om in het kader te komen en uiteindelijk een teamplek voor het EK te bemachtigen. Dan wel bij de junioren of later bij de Young Riders of de U25.’

