Emmelie Scholtens: ‘Ibiza is een superfijne jonge hengst’ *video*

Emmelie Scholtens heeft sinds vorig jaar de voshengst Ibiza onder het zadel. Met de zoon van Desperado (foto) uit de bekende Wendy-stam van Huub van Helvoirt neemt ze op dit moment deel aan de sporttest in het Duitse Münster-Handorf. Gisteren gaf de jury de hengst al mooi commentaar. Vanmiddag wordt Ibiza nogmaals gereden door een testruiter.

‘Ibiza is ook een superfijne, jonge hengst’, reageert Emmelie Scholtens op het goede commentaar. ‘Het is een heel compleet paard met drie heel goede basisgangen. Bovendien heeft hij een heel fijn karakter. Met de testruiter gaat hij het zeker goed doen, daar ben ik niet bang voor.’

Ibiza

Ibiza (Desperado x Jazz) werd gefokt door Luc Boogert uit Winterswijk. Uit dezelfde merrielijn komen onder andere ook de KWPN-hengsten Zhivago, Charmeur en Zuidenwind. De in Oldenburg en Hannover goedgekeurde hengst stal eind november op de Oldenburger Althengstparade al de show onder Emmelie Scholtens. ‘Komend seizoen ga ik de Pavo Cup met Ibiza rijden’, vertelt Scholtens.

‘Ibiza was van Ad Valk, die hem als 2,5-jarige verkocht. Bij zijn eigenaar Vasco Janke uit het Duitse Jesteburg heeft hij eerst gedekt. Vervolgens wilde Janke dat Ibiza ook in de sport ging lopen en toen is hij via Ad Valk bij mij terecht gekomen.’

Hier ben ik!

Over de proef van Emmelie en Ibiza gisteren in Münster-Handorf zei de jury: ‘Ibiza is een hengst die lijkt te willen zeggen: ‘Hallo, hier ben ik!’ en hij werd zeer sympathiek voorgesteld door Emmelie. Aan de stap kunnen we hoge cijfers kwijt. In draf marcheert hij door de baan, waarbij we – als we heel kritisch willen zijn – nog iets meer buiging in het spronggewricht zouden willen zien. In galop toont hij al veel balans, veel mechaniek en een mooie zelfhouding.’

Vermoeidheid

Scholtens heeft dus alle vertrouwen in het optreden van Ibiza met de testruiter vanmiddag. ‘Maar het was niet makkelijk voor hem gisteren. Hij moest twee keer op een dag lopen en één keer ook een dressuurproef. Dat vind ik heel wat voor een hengst die nog vier moet worden. Dat is dan ook iets wat ik minder leuk vind aan zo’n sporttest. Daar komen alle indrukken en de reis nog bij. Hij lag gisteren de halve dag in zijn box te slapen. Dus het kan zijn dat de vermoeidheid vanmiddag mee gaat spelen’, houdt Scholtens een kleine slag om de arm.

Video van Ibiza en Emmelie tijdens de rijproef:



Bron: Hoefslag / Daniëlle Carrière, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Remco Veurink