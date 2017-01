Sanne Voets ‘One to Watch’

Op haar 30ste verjaardag wist de amazone Sanne Voets tijdens de Olympische Spelen 2016 de enige gouden hippische plak voor Nederland binnen te halen en dat terwijl ze eigenlijk in eerste instantie niet eens naar Rio de Janeiro zou gaan. Naast de diverse huldigingen is ze nu ook opgenomen op de lijst ‘One to Watch’.

One to Watch

De One to Watch is een lijst waarop potentiële medaillekandidaten voor de Spelen van 2020 worden vermeld. De lijst is samengesteld door de International Paralympic Committee (IPC) in samenwerking met World Para Athletics (WPA). ‘Wauw, wat een eer om hier tussen te mogen staan!’, aldus Voets op haar Facebook.

Nog niet volledig

Voets is op dit moment de enige Nederlandse deelnemer die er op vermeld staat, al is de lijst pas volledig op 19 januari. In andere sporten is hardloopster Marlou van Rhijn ook genomineerd.

Binnen de paardensport staan ook vermeld: De Brit Lee Pearson, die door zijn prestaties op de Olympische Spelen zich tegenwoordig ‘sir’ mag laten noemen, landgenote Sophie Christiansen de Deense Stinna Tange Kaastrup en de Oostenrijker Pepo Puch (winnaar goud en zilver in Rio).

Foto: DigiShots