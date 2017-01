Samorin als enige kandidaat over voor WEG 2022

Het Amerikaanse Kentucky heeft afgelopen donderdag laten weten zich terug te trekken als kandidaatstad voor de wereldruiterspelen van 2022. Daarmee blijft het Slowaakse Samorin als enige over.

De commissie van het Kentucky Horse Park was bezorgd over de invloed van de spelen op het lange termijn-doel van het park. Vooral het financiële gedeelte speelt hierbij een grote rol. Tandy Patrick, voorzitter van de commissie: ‘We denken niet dat het haalbaar is om de spelen te organiseren in het Kentucky Horse Park.’

In 2010 was de locatie in Lexington wel gastheer van de spelen. Het was toen de eerste keer dat de WEG op Amerikaanse bodem werden gehouden. In 2018 zullen de spelen gehouden worden in Tryon op het Tryon International Equestrian Center in North Carolina.

Lange termijn

Patrick: ‘We hebben de discussie zo open mogelijk gehouden en hebben hiervoor tijdens meerdere sessies bij elkaar gezeten. Een recent onderzoek toont aan dat we ongeveer 12 miljoen dollar moeten investeren aan onderhoud. Daarnaast komt dan ook nog de investeringen voor de korte en lange termijn. We horen voornamelijk dat we ons zouden moeten focussen op strategische groei voor de toekomst.’ De organisatie van de WEG in 2022 zou daar dan niet tussen passen.

Nu Kentucky zich officieel terugtrekt is vooralsnog Samorin de enige stad dat zich kandidaat stelt. De FEI zal eind dit najaar een stad aanwijzen als organisator, maar als Samorin de enige stad blijft lijkt dat slechts een formaliteit te zijn.

Bron: Hoefslag / ChronofHorse

Foto: FEI /Kit Houghton