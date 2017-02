Ruud van Nobelen: ‘Dit is wat O.Esther nog miste’

Op de KWPN Hengstenkeuring afgelopen zaterdag werd Jazzuan SVN aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Fokker Ruud van Nobelen, die de Sezuan-zoon fokte uit O.Esther, genoot met volle teugen. ‘Dit is wat O.Esther nog miste’

Eliteveiling

Ruud van Nobelen verkocht Jazzuan als veulen via de Eliteveiling Borculo aan Henk Bruijns van Stal Jacatra. Op de hengstenkeuring, maar ook al tijdens de eerste bezichtiging, was hij erbij. ‘Ik heb dit samen met zijn eigenaren meegemaakt. Ik hou merrieveulens altijd aan, maar hengsten verkoop ik. Maar nu ik dit heb meegemaakt … Dit is natuurlijk een droom, daar fokken we voor.’

Sezuans

De fokker uit Noordwijk legt de keuze voor Sezuan uit. ‘Deze merrie bracht al twee goede veulens van Sezuan’s grootvader Rousseau. Bovendien is Sezuan groot en we dachten dat dat goed bij de merrie zou passen. En we hebben Sezuan gezien; op een show en op filmpjes. Het was een openbaring. Wat een beweging. En O.Esther zelf geeft natuurlijk ook veel beweging door.’

Jazzuan ging bij Jacatra in de opfok. ‘Ik heb in die tijd nog foto’s en video’s van hem gezien en dat zag er heel goed uit. Hij is uitgegroeid tot een groot hoogbenig paard met een mooi model. Hij is al 1,77 meter! Op de hengstenkeuring was hij nog wat gespannen. Hij liet zich zeer goed zien, maar niet zo goed als hij dat thuis laat zien.’

Grand Prix

Jazz-dochter O.Esther bracht verschillende nakomelingen die al op hoog niveau in de dressuursport acteren. Twee van hen lopen Grand Prix. Moorlands Asther de Jeu met Tosca Visser en vorige week maakte haar zoon Brother de Jeu onder de Zweedse amazone Antonia Ramel zijn Grand Prix-debuut. ‘Met 69,2%’, zegt van Nobelen trots.

Dan zijn er bijvoorbeeld nog haar nazaten W.Esther de Jeu die Intermédiair I loopt en Zafriq de Jeu die in het Intermédiair II wordt uitgebracht.

O.Esther

Ruud van Nobelen kocht de goedfokkende O.Esther in 2009 van Emmy de Jeu. Inmiddels is de donkerbruine merrie 21 jaar. ‘Ik heb verschillende embryo’s uit haar laten spoelen en zo meerdere veulens per jaar van haar kunnen fokken. Het afgelopen jaar is het niet gelukt met E.T., dus ik krijg dit jaar geen veulens van O.Esther.’

Hij vertelt verder: ‘Vorig jaar had ik wel een embryo, maar die heb ik verkocht naar Duitsland. Die mevrouw wilde per sé een merrie uit O.Esther. Ik zei dat ik mijn merries niet verkoop, maar ze stond er op en kwam er speciaal voor hier uit Berlijn. Met veel pijn en moeite heb ik het gedaan. Ik heb haar dat ene embryo verkocht. En er werd toevallig een merrie uit geboren, een zwarte.’

ICSI

‘Nu zijn er bij Seldsum EQ Hendriks via de IXSCI-techniek in één beurt drie embryo’s gespoeld. Die zijn ingevroren en worden dit voorjaar in de merries geplaatst. En nu maar hopen dat het aanslaat’, besluit Ruud van Nobelen.

Bron: Hoefslag / Daniëlle Carrière, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: DigiShots