RS2 Dressage: ‘Hoe krijgen we het voor elkaar’

‘Hoe krijgen we het voor elkaar,’ reageert Saskia Lemmens van RS2 Dressage nadat hun Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack) tot kampioen wordt gekroond op de KWPN Hengstenkeuring. ‘Iveniz Texel was van de zomer kampioen op de NMK en nu hebben we ook een kampioen op de hengstenkeuring en dat allemaal binnen een jaar. Wie heeft dat nou?’

Verbluft

Robin van Lierop kijkt nog een beetje verbluft en vertelt dat hij alleen al 124 berichtjes via Whatsapp heeft ontvangen. ‘Natuurlijk wisten we wel dat we een goede hadden met dit paard. We hebben hem als embryo op de Prinsjesdag veulenveiling gekocht, het was ons verassingsei. Dat jaar daarvoor kochten we daar Iveniz ook al. Als veulen was Jameson heel vrolijk en als enigste hengst in de koppel was hij echt de heer van de wei. Toen we hem voor eerste keer als tweejarige aan de longeerlijn hadden, was hij zo spectaculair en dat gewoon aan het halster. Jeroen Witte is hier toen komen kijken en die zag er ook gelijk iets in en dus is hij naar hun stal vertrokken om klaar te maken voor de hengstenkeuring. Al na een paar dagen stuurde hij een filmpje dat hij liep op de straat en daar liep hij gewoon al net zo goed als nu in de baan. Ook Ad Valk stuurde ons meteen al een berichtje dat we een goede in handen hadden.’ Op het oog was de hengst aan de hand nog beter dan los in de kooi. ‘Hij zoekt heel erg naar contact, dat deed hij in Ermelo op de eerste bezichtiging ook al. Toen was hij heel erg aan het hinniken. Nu deed hij dat niet, maar hij zoekt wel graag wat ondersteuning op.’

Even bijkomen

Op de vraag wat nu? Antwoord Saskia Lemmens stellig: ‘Eerst maar wat rust en even bijkomen van alle indrukken die hij hier heeft mogen opdoen. En dan kijken of hij klaar is voor het voorjaarsonderzoek of dat het toch het najaarsonderzoek wordt. We willen hem graag aanbieden als dekhengst, maar ik weet ook zeker dat het een enorm leuk sportpaard wordt!’

Ferro

En ook de hengstenkeuringscommissie enthousiast over deze hengst en roemden zijn fantastische galop en schakelvermogen. ‘De zelfhouding en balans vielen ook positief op bij dit paard. Natuurlijk weegt het mee dat er twee maal Ferro in de lijn voorkomt, maar een paard met zulke kwaliteiten kunnen we niet laten staan ook niet al die hoger in het verwantschap staat.’