Van Royal Ascot naar de para-dressuurring

Namibian, een Engels Volbloed die is omgeschoold tot dressuurpaard, heeft zich voor de tweede keer in zijn nieuwe carrière geplaatst voor de nationale para-dressuurkampioenschappen in Groot-Brittannië.

Winnaar op Ascot

Namibian, tegenwoordig Barney genaamd, won in 2011 de enige klassieker waar hij ooit aan mee deed, Queen’s Vase op Ascot. Gedurende zijn vierjarige carrière op de renbaan liep hij ruim € 80.000 bij elkaar en daarna was het tijd voor een andere uitdaging. Hij wordt nu gereden door de Britse para-amazone Julie Frizzell en het duo heeft zich weten te kwalificeren voor de para-dressuur winterkampioenschappen die in maart in Leicestershire worden gehouden.

‘Hij is een beetje een diva, maar ik heb me nog nooit onveilig op zijn rug gevoeld’, aldus Frizzell. ‘Hij leert ontzettend snel, maar is wel een wat ongeduldig. Ik moet hem alles rustig leren, maar als hij het eenmaal onder de knie heeft, dan zit het ook goed.’

Godolphin Rehoming Centre

Frizzell kwam Barney bij toeval tegen. Ze was voor een clinic in Brighton, waar een deelnemer een paard reed dat haar erg aansprak. Ze ontdekte dat het paard afkomstig was van het Godolphin Rehoming Centre en nam contact met hen op. Een week later bezocht ze de stallen daar en suggereerde de manager dat Barney misschien wel een goede keuze zou zijn. Dat bleek inderdaad zo: ‘Ik prijs mezelf ontzettend gelukkig met hem’, aldus Frizzell.

Bron: Horse and Hound / Hoefslag

Foto: Tophorseracing