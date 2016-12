Rondleiding Anky levert 1.300 euro op voor Serious Request

In de veiling van 3FM Serious Request heeft een rondleiding van Anky van Grunsven op Jumping Amsterdam 1.300 euro opgebracht. De hoogste bieder krijgt vier vrijkaarten voor de vrijdagavond en een exclusieve rondleiding door de stallen.

Op deze vrijdagavond 27 januari worden onder andere de internationale 1,45m en 1,50m-rubrieken verreden en geeft Alizée Froment een show.

Om 19.00 uur verzorgt Van Grunsven, die de meeste Olympische medailles in de Nederlandse sportgeschiedenis haalde, de exclusieve rondleiding. De hoogste bieder krijgt een kijkje achter de schermen en kan de amazone het hemd van het lijf vragen.

Serious Request zette zich dit jaar in voor slachtoffers van de stille killer: longontsteking. Bij het einde van het Glazen Huis op 24 december was er ruim 8,7 miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis. Er kon tot 27 december 16.00 uur geboden worden op de rondleiding van Anky.

Bron: Anky van Grunsven

Foto: Remco Veurink