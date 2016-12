Roling-Nobel wint eerste KNHS-Para Dressuur Trophy competitie

Annemarieke Roling-Nobel won met Doo Schufro in Genemuiden de eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Para Dressuur Trophy. Nicole den Dulk reed Faust naar de tweede plaats, Daphne Meulenbroek eindigde met Zazia op plaats drie. Roling dankt de overwinning aan een nieuwe trainingsaanpak. ‘Carlijn van Vught rijdt Doo Schufro een paar keer in de week. Het gaat de laatste tijd echt goed.’

Annemarieke Roling-Nobel wist in de eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Para dressuur Trophy als enige de 70 procent-grens te doorbreken. ‘Ik ben heel erg tevreden’, vertelt Roling-Nobel na de prijsuitreiking. Toch ging de warming-up anders dan bij andere wedstrijden. ‘Bij mij komt het heel precies met de tijd. Normaal rijdt er iemand Doo Schufro voor mij los, maar vandaag had ik niemand. Daardoor zat ik er langer op dan normaal. Dan wordt het aan het eind van de proef wat slordig, omdat ik dan de coördinatie wat mis.’

Europees kampioenschap

Punten verdiende Roling-Nobel zeker ook door de kwaliteiten van haar paard. ‘Doo Schufro is een super leuk paard. Hij heeft een mooie fijne draf en een hele ruime stap. Het is ook nog eens een heel lief paard. Het gaat de laatste tijd echt goed. Sinds kort rijdt Carlijn van Vught mijn paard een paar keer per week. Ik kan hem nu dan makkelijker rijden. Toen ik hem bijna een jaar geleden kreeg kon hij alleen maar stappen, draven en galopperen. Ik bleef met mijn scores wat rond de 68 procent hangen. Met Carlijn leert Doo Schufro meer en gaan de oefeningen goed. Ik krijg daarnaast ook les van Monique Peutz. Met Carlijn erbij hebben we een goed werkende driehoek gevonden. Ik wil komende zomer graag naar het EK in Zweden. Ik zie het wel zitten, met de progressie die we nu maken. Ik ruik mijn kans. Op naar meer nu’, besluit Annemarieke.

Nicole den Dulk

Ondanks dat Nicole den Dulk zelf niet tevreden was over haar proef, eindigde ze met Faust op de tweede plaats. De amazone had de reis van tweeënhalf uur naar Genemuiden er graag voor over. “De organisatie doet altijd heel veel voor ons. Dus ik vond het naar de organisatie toe wel netjes om bij de eerste wedstrijd van de competitie aanwezig te zijn.” Nicole kwam aan start met haar nieuwe trainster Annemarie Hannen aan haar zijde. “Na vier jaar wilde ik gewoon wat anders. Alle doelen die ik met Chris Haazen had gesteld, heb ik gehaald en dan wil je weer een stapje verder. Ik vond dat het tijd was voor verandering. Na Rio de Janeiro was een goed moment. Daar had ik jaren naar toegewerkt. Nu kan ik weer toewerken naar de volgende Spelen in Tokyo.” In Genemuiden reed Nicole met Faust en niet met Wallace N.O.P. waarmee ze in Rio de Janeiro teambrons behaalde. “Wallace N.O.P. heeft even pauze. Met Faust heb ik nog niet de band die ik met Wallie heb. Ik moet nog met meer lef in de proef rijden en dan is deze competitie heel goed om daar aan te werken.”

Drie prijzen werden er in Genemuiden uitgereikt. De derde was voor Daphne Meulenbroek en Zazia. Juryleden Thea Vermunt-Ederveen en Herman Smit beoordeelden hun proef met 68.04 procent.