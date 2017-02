Robin van Lierop: ‘Jameson RS2 had al wel 100 merries kunnen krijgen’

Op 13 maart gaat het KWPN verrichtingsonderzoek voor de rijpaardhengsten van start. Een aantal driejarige hengsten zal zeventig dagen lang aan de tand gevoeld worden. Niet aangeleverd wordt de kampioenshengst in de dressuurrichting, Jameson RS2, zo werd eerder deze week bekend. De jonge Blue Hors Zack-zoon is wel al zadelmak.

Op de post van RS2 Dressage -in eigendom van de familie Lemmens- werd positief gereageerd: ‘Dat is horsemanship, kijken naar het paard!’, was de algemene tendens van de reacties. Van Lierop, die samen met partner Seth Boschman het bedrijf runt, reageert: ‘Voor ons is het niet meer dan normaal om Jameson te behandelen als potentieel geweldig sportpaard. Hij hoeft hier niet meteen te dekken, al is de vraag naar hem groot. Oók als hij nog niet-goedgekeurde hengst had hij zo honderd merries kunnen bedienen.’

RS2 Dressage

Jameson is echter een grote hengst, en hij zit nog altijd in de groei. ‘Jeroen Witte, bij wie Jameson ook klaargemaakt is voor de keuring, adviseerde ons om hem de tijd te geven. Als we hem laten dekken, zou dat eventueel straks de verrichting wat in de weg kunnen zitten. Bovendien, dekken én een intensieve test vergt veel van zo’n jonge hengst.’

Er zit ook een praktische kant aan de zaak. Jameson kan thuis op stal RS2 Dressage nog niet dekken, simpelweg omdat dat een sportstal en geen dekstation is. Maar daar wordt aan gewerkt, meldt Van Lierop. ‘Volgende maand wordt begonnen met de bouw van de ruimte waar sperma gewonnen kan worden, plus inseminatieruimte voor de merries.’

Wat een balans!

Het zadelmak maken van de zwarte hengst was een makkie. ‘Bij Trainingsstal Witte/Scholtens heeft Gilbert Mangnus er drie, vier keer op gezeten. Die is er weg van en is supertrots dat hij de eer heeft de kampioenshengst van Den Bosch als eerste te berijden. Jeroen was van mening dat het goed was om Gilbert er hier ook een paar keer op te laten zitten. Voor ons ook leuk, dan konden we meemaken hoe hij is!’

En daar werden Van Lierop en Boschman wel blij van! ‘De hengst heeft onder het zadel al zoveel balans en beweegt zo mooi van achter uit! Net alsof hij al weet hoe het hoort. Het is gewoon een geboren dressuurpaard!’

Toekomstmuziek

Van Lierop hoopt dat hij een voor de hengst goede beslissing heeft genomen door hem een half jaartje langer de tijd te geven en hem pas in 2018 als dekhengst aan te bieden. ‘De toekomst zal het uitwijzen. We lassen nu eerst een pauze in voor hem. Zo richting zomer zal ik er zelf een paar keer per week op gaan denk ik. Daar kan ik nu al naar uitkijken!’

Bron: Hoefslag, overname zonder toestemming van de auteur en een vermelding en link naar dit bericht niet toegestaan

Foto boven: DigiShots